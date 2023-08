Quanto costa una giornata in spiaggia a Rimini? Le cifre vi sorprenderanno

La Romagna a differenza di quanto si crede offre ancora prezzi alla portata delle famiglie. Andiamo a vedere nel dettaglio qual è la spesa per un nucleo composto da quattro persone

Prendere in affitto due lettini con un ombrellone presso uno stabilimento balneare può rivelarsi dispendioso in questa fase. D’altronde trattandosi di un servizio non primario è normale che i prezzi siano in aumento vista la fase di continui rincari.

Al contrario di ciò che si pensa però ci sono località in cui non è così oneroso andare in spiaggia e optare per il lido privato. La Romagna sotto questo punto di vista rimane una garanzia e offre prezzi nella norma e servizi di tutto rispetto. Certo il mare non sarà quello della Sardegna, ma ognuno fa quel che può con ciò che ha.

Quanto costano due lettini e un ombrellone sulle riviera romagnola

Per quanto concerne le prestazioni offerte al cliente rimane una delle mete top in Italia. Basti pensare che una famiglia di 4 persone con 15-20 euro al giorno può prendere in affitto due lettini e un ombrellone (facendo l’abbonamento si può risparmiare ulteriormente). Questi prezzi riguardano per lo più località come Miramare, Rivazzurra, Viserba e San Giuliano.

A Rimini e Riccione i prezzi lievitano leggermente e si può arrivare a 25 euro a cui aggiungere eventualmente qualche euro in più (circa 4-5) se si gradisce un ulteriore lettino. Nel prezzo però sono comprese le docce gratuite, l’uso delle cabine, i campi di paddle e beach tennis, le vasche idromassaggio, le palestre all’aperto, le zone di ricarica per i cellulari, i balli di gruppi, l’animatore, il servizio baby sitter, il wifi, scivoli per bambini e altalene solo per citare alcuni dei tanti servizi previsti.

Passando all’aspetto food i gelati sono tra i prodotti che hanno registrato gli aumenti più consistenti. Il discorso è valido sia per quello fresco, sia per quello artigianale. In quest’ultimo caso un biscotto, due cornetti e un ghiacciolo possono arrivare tranquillamente a 12 euro. Per l’acqua invece 4 bottigliette da mezzo litro possono costare massimo 6 euro (1,50 euro a bottiglietta). C’è però chi la vende ancora a 1,00 euro o al massimo a 1,20 euro.

Quindi ricapitolando una famiglia di 4 persone che si reca in Romagna per godersi una meritata giornata di relax al mare spende mediamente 100 euro che comprendono anche pranzo, merende e parcheggio. L’aumento rispetto allo scorso è di circa lo o,7%, il che di questi tempi non è poi così tanto.