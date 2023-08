Quanto prende di pensione Al Bano: “Così posso vivere solo un anno”

In una recente intervista l’artista di Cellino San Marco ha rivelato l’importo mensile della sua pensione. Una cifra che a quanto pare non lo soddisfa affatto e che non corrisponde al suo stile di vita

La pensione è sempre un argomento piuttosto delicato per gli italiani, ma quando a lamentarsi è una star del calibro di Al Bano la notizia ha sicuramente un’eco più grande. L’artista pugliese sia in coppia con l’ex moglie Romina Power sia da solista è stato in grado di farsi apprezzare in tutto il mondo, anche in paesi che con la musica italiana sono poco avvezzi come la Russia.

Al contempo si è dedicato anche alla produzione dei vini nel suo paese d’origine, ovvero Cellino San Marco situato in provincia di Brindisi in Puglia. Insomma, i suoi business li ha maturati negli anni, eppure non è per niente contento dell’importo mensile della sua pensione.

Al Bano e la sua pensione: “Così ci vivo per un anno”

Intervistato da Diva e Donna ha infatti rivelato l’importo dell’assegno che percepisce e ha affermato che non corrisponde affatto al suo tenore di vita. Inoltre si è lamentato anche del fatto che pur avendo pagato regolarmente i contributi, debba accontentarsi di una “cifra bassa”.

Ma di quanto stiamo parlando? Nella fattispecie di 1470 euro al mese, che vista la situazione generale rappresentano un bottino di tutto rispetto. Chiaramente essendo abituato a determinati fasti è logico pensare che per Al Bano sia insufficiente. Proprio in virtù di ciò, ecco cosa ha dichiarato senza troppi giri di parole: “Se la situazione non cambia potrei reggere ancora per un anno e in futuro non posso certo mantenermi con la pensione”.

Al contempo però i guadagni della sua lunga carriera e le altre attività familiari che può vantare dovrebbero comunque permettergli di vivere una vecchiaia serena. Inoltre con il ripristino al 100% di concerti ed eventi connessi avrà sicuramente l’opportunità di incrementare il suo patrimonio.

In ogni caso queste affermazioni hanno creato un’enorme ondata di polemiche visto che ci sono davvero molti anziani che con la loro pensione non riescono arrivare a fine mese. Sentir parlare in questo modo una persona sicuramente più benestante di tanti “comuni mortali” stona e non poco. D’altronde però ognuno si rapporta con le proprie dinamiche e chiaramente un personaggio con Al Bano nel corso della sua esistenza (dopo il successo) difficilmente si ritrovato a doversi fare i conti in tasca.