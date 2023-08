Arriva il bonus per i lavoratori dipendenti con figli, scopri subito come ottenere fino a 3 mila euro

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazione in merito al bonus riservato ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Vediamo la procedura passo per passo per ottenere fino a 3 mila euro.

Con la recente circolare numero 23/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai bonus previsti per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

E’ ormai noto che, in seguito alle novità introdotte dal “Decreto lavoro”, è stato notevolmente innalzato il tetto entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Per il 2023, infatti, è possibile riconoscere fino a 3 mila euro, anziché gli ordinari 258,23 euro. Questo significa che, i dipendenti con figli a carico possono usufruire dell’esenzione per i bonus fino a 3 mila euro, cifra che può raddoppiare nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro dipendente e / o assimilato. Questo in presenza anche di un solo figlio, a patto che, sia fiscalmente a carico di entrambi. Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, andiamo al sodo e vediamo qual è la procedura da seguire per poter usufruire del bonus.

Bonus dipendenti con figli: come ottenerlo?

Il bonus dipendenti viene erogato sotto forma di somme o rimborsi connessi allo stipendio, ovvero, come fringe benefit. Come abbiamo visto, il Decreto lavoro convertito in Legge articolo 40 ha previsto un innalzamento del limite di esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, fino a 3 mila euro, in caso di dipendente con uno o più figli a carico.

In altre parole, un dipendente con figli ha la possibilità di ricevere un compenso fino a 3 mila euro in busta paga, attraverso l’erogazione di beni e servizi.

Possono elargire il bonus 3 mila euro tutti i datori di lavoro privati, dietro domanda dei propri dipendenti. In buona sostanza, il lavoratore deve dichiarare di averne diritto, indicando il codice fiscale del figli o dei figli fiscalmente a carico. Considerato che non è specificato un formato particolare per la dichiarazione, le parti possono concordare le modalità di presentazione. Naturalmente, è responsabilità del dipendente comunicare una eventuale cessazione dei requisiti, come ad esempio, se il figlio non è più fiscalmente a carico nel corso dell’anno.

Insomma, il bonus dipendenti 3 mila euro rappresenta un’iniziativa vantaggiosa per i lavoratori dipendenti con figli, oltre che una buona opportunità per i datori di lavoro di supportare i propri dipendenti, agevolando la loro situazione finanziaria.