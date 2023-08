Vuoi risparmiare ma non riesci a gestire i tuoi soldi? 70 – 20 – 10 è la risposta alle tue domande

Gestione delle proprie finanze: una regola che può aiutarci a usare al meglio i nostri soldi

La gestione del proprio patrimonio finanziario non è mai cosa semplice, sia quando si tratta di organizzare grandi cifre sia quando si parla della semplice gestione dello stipendio del mese corrente. Molti cercano infatti di darsi un’organizzazione che sia logica, cercando di distribuire i propri soldi in modo da sapere sempre di riuscire a coprire innanzitutto le rate obbligatorie di eventuali finanziamenti o il pagamento di bollette, senza contare le cifre necessarie alla vita di tutti i giorni, e lasciare una quota per le emergenze improvvise e qualcosina per lo svago.

Molti seguono i consigli della senatrice americana Elizabeth Warren, che proponeva tempo la cosiddetta regola del 50-30-20. Trattasi cioè di un modo di suddividere le proprie finanze in modo da distribuire una percentuale del 50% alle spese importanti e necessarie, un 30% alle spese personali o di lusso e il 20% restante al risparmio. Questo approccio è risultato però spesso disagevole per chi già percepisce uno stipendio molto basso, per cui risulta complicato effettuare una tale divisione.

Un approccio più creativo ha ideato perciò la cosiddetta regola del 70-20-10, che propone un approccio più flessibile e che si può finanche personalizzare. Ma in cosa consiste?

Che cos’è la regola del 70-20-10?

La formula alternativa a quella proposta dalla senatrice Warren prevede dunque una diversa divisione delle percentuali reddituali. Ecco in che modo si intende dividere le spese:

70% – spese quotidiane – con questa definizione si intende accorpare tutte le spese del quotidiano, che vanno sia dall’affitto al pagamento delle bollette fino anche ai cosiddetti svaghi. Si può considerare spesa quotidiana anche l’importo per una cena fuori, il cinema o comunque un’uscita con gli amici. In questo modo sarà più semplice definire e gestire il budget, senza prestare troppa attenzione alle divisioni;

– con questa definizione si intende accorpare tutte le spese del quotidiano, che vanno sia dall’affitto al pagamento delle bollette fino anche ai cosiddetti svaghi. Si può considerare spesa quotidiana anche l’importo per una cena fuori, il cinema o comunque un’uscita con gli amici. In questo modo sarà più semplice definire e gestire il budget, senza prestare troppa attenzione alle divisioni; 20% – risparmi – questa quota comprende sia i risparmi in vista di un obiettivo futuro, sia il denaro che mettiamo da parte per gli imprevisti quotidiani. Inoltre si può pensare di avere mentalmente delle sottocategorie, quali l0acquisto di un cellulare, i soldi per un viaggio ecc, ma comunque trattasi di risparmi a breve o lungo termine;

– questa quota comprende sia i risparmi in vista di un obiettivo futuro, sia il denaro che mettiamo da parte per gli imprevisti quotidiani. Inoltre si può pensare di avere mentalmente delle sottocategorie, quali l0acquisto di un cellulare, i soldi per un viaggio ecc, ma comunque trattasi di risparmi a breve o lungo termine; 10% – debiti e rate – qui vi finiscono chiaramente tutte le nostre rate, con la priorità da dare a quelle che hanno i tassi di interesse più alti.

Come personalizzarla

Considerando che ognuno di noi ha spese differenti e obiettivi differenti, questa regola può essere personalizzata creandoci delle categorie ad hoc. La cosa importante è tuttavia il mantenere un’organizzazione costante e attenta.