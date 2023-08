Vi siete mai chiesti perché al supermercato non ci sono le finestre? Il motivo vi lascerà a bocca aperta

Nella maggior parte dei supermercati non sono presenti le finestre e al contrario di quanto si possa pensare erroneamente non è affatto un caso. Vediamo cosa c’è dietro a questa impostazione

Il supermercato è l’unico posto che per forza di cose frequentano tutti a prescindere dalle diverge economiche e dai gusti personali. Chiaramente come tutti gli altri luoghi di shopping è concepito in modo tale da portare il consumatore ad acquistare sempre più prodotti e a spendere di più.

Il cliente lungimirante però conosce bene le varie strategie di marketing come quella disposizione ad hoc degli articoli sugli scaffali. Tra gli altri particolari studiati preventivamente ci sono il pavimento piastrellato che spinge le persone ad andare più lentamente e udite udite l’assenza di finestre.

Perché nei supermercati non ci sono finestre: la spiegazione

Provando ad indovinare la prima spiegazione logica è quella di impedire al sole di deteriore gli alimenti. Nulla di più sbagliato, anche perché i cibi e i prodotti che necessitano di condizioni particolari sono riposti in frigo o nelle zone più protette del supermercato. La realtà è tutt’altra. L’0biettivo è far dimenticare agli avventori la presenza del mondo esterno, facendolo sentire quasi in una dimensione senza tempo.

Ciò porta i clienti a stare di più al supermercato e magari a fare una spesa più ampia rispetto a quella preventivata. Ma non è tutto. La luce artificiale di questi esercizi commerciali rende i prodotti più belli ed attraenti alla vista delle persone mentre la luce solare potrebbe far scaturire l’effetto opposto.

Dunque, nulla è lasciato al caso. L’assenza delle finestre ha un fine preciso così come quella degli orologi. I clienti devono rimanere concentrati solo sugli acquisti senza condizionamenti di nessun genere. Per questo è sempre bene agire con un po’ di sana astuzia in modo tale da poter evitare spese inutili.

Stilare una lista dei prodotti necessari e controllare spesso il proprio orologio per capire quanto tempo si trascorre all’interno del supermercato, sono piccoli accorgimenti che possono sembrare banali ma che in realtà fanno una gran differenza. Un altro consiglio utile è quello di non farsi ingannare dalle promozioni se non c’è un bisogno particolare. Ad esempio se c’è del prosciutto in offerta non va preso solo perché è conveniente, bisogna pensare se realmente va a soddisfare le esigenze familiari. Laddove non sia così è meglio proseguire il proprio giro alla ricerca dello stretto necessario.