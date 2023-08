Il nuovo studio parla chiaro: la bevanda che non ti aspetti aiuta a curare ansia e depressione

Un bicchiere al giorno può essere utile a contrastare problematiche della sfera mentale come ansia e depressione. Vediamo di quale si tratta

Convivere con situazioni di ansia e depressione purtroppo non è poi così raro come si pensa. Secondo i dati Istat con l’avanzare dell’età aumenta la prevalenza dei disturbi di depressione e ansia cronica grave (dal 5,8% tra i 35-64 anni al 14,9% dopo i 65 anni). Rispetto ad un tempo però esistono vari strumenti per contrastare queste patologie.

Sicuramente il viatico migliore è intraprendere un percorso di psicoterapia. Al contempo è bene anche apportare dei piccoli accorgimenti alla propria vita e perché no introdurre delle abitudini che seppur non sembrino sanissime in apparenza possono risultare decisive per smuovere la mente umana quando versa in questi stati di profondo sconforto.

In che modo il vino rosso può aiutare ad alleviare ansia e depressione: i risultati della ricerca

Una recente ricerca dell’Università di Buffalo ad esempio ha rivelato che un bicchiere di vino rosso al giorno può essere molto utile quando si è alle prese con questo genere di problematiche. Ciò sarebbe possibile grazie al resveratrolo ovvero un composto vegetale che si trova nella buccia dell’uva e delle bacche e quindi più nel vino rosso. Ha effetti che possono bloccare l’espressone di un enzima legato al controllo dello stress nel cervello.

Chiaramente servono anche altre evidenze, ma può essere un gran punto di partenza su cui lavorare. D’altronde negli Stati Uniti la tematica ha una certa rilevanza visto che secondo la Anxiety and Depressione Association of America la depressione e i disturbi d’ansia colpiscono rispettivamente 16 e 40 milioni di persone in tutto il paese. Inoltre i farmaci previsti in questi casi non sono adatti a tutti, ragion per cui sono necessarie delle contromisure alternative.

Già in passato era stato appurato che il resveratrolo aveva un’incidenza antidepressiva dei topi e nei ratti. Lo studio fatto di recente pubblicato sulla rivista Neuropharmacology ha portato alla luce i meccanismi che contribuiscono all’attività antidepressiva di questa sostanza e ha evidenziato che il composto influenza i processi neurologici.

Ciò non significa che bisogna esagerare con il vino altrimenti si rischia di sfociare nella dipendenza all’alcol che può essere estremamente pericolosa. Un bicchiere al giorno toglie la depressione di torno. Può essere questo lo slogan di chi convive con questo problema e vuole quanto meno limitarlo attraverso tecniche o prodotti naturali. D’altronde la moderazione è alla base di tutto.