Inps, in arrivo migliaia di lettere per la richiesta del modello AP70: cos’è e chi deve presentarlo

In questi giorni, l’Inps sta inviando a migliaia di persone la richiesta del modello AP70. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi deve presentarlo.

Il modello AP70 è il documento attraverso il quale è possibile fare richiesta di alcune prestazioni economiche INPS: pensione di invalidità civile o di inabilità civile, indennità di frequenza e così via.

Dunque, il modello AP70 deve essere presentato esclusivamente da chi riceve delle specifiche prestazioni economiche dall’INPS, in seguito al riconoscimento di uno stato di invalidità di grado compreso tra il 74 ed il 100 per cento, oppure sia accertata la cecità o sordità.

Attraverso questo documento, l’INPS ha modo di verificare che i dati socio – economici e reddituali del richiedente siano compatibili con la richiesta avanzata dal cittadino. Le prestazioni economiche INPS che possono essere richieste all’Ente attraverso il modulo AP70 sono diverse. Nello specifico sono: l’assegno mensile di assistenza (invalidità e inabilità civile), l’indennità di frequenza, la pensione per i sordi, l’indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per ciechi. In altre parole, deve presentare il modello AP70 chi percepisce una delle prestazioni previdenziali che prevedono il rispetto di un limite contributivo per averne diritto.

AP70 Inps: come inviare il modello

Il modello AP70 può essere inviato online, accedendo al portale web ufficiale dell’INPS. Il richiedente può operare in totale autonomia, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, al cittadino basterà seguire dall’home page il percorso: “Tutti i servizi” > “I” > “Invalidità civile – invio dati socio – economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

Chi non fosse particolarmente avvezzo alle tecnologie, invece, può tranquillamente chiedere l’aiuto di un ente di patronato o un’associazione di categoria degli invalidi, così da beneficiare dei servizi telematici da questi offerti. Dall’invio del modello AP70, normalmente, bisogna aspettare tra i 60 ed i 90 giorni per il pagamento della prestazione economica richiesta.

Insomma, perché si abbia diritto alle prestazioni economiche di cui prima, è fondamentale inviare il modello AP70 entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. Ad ogni modo, va specificato che non si tratta di un termine perentorio, considerato che il cittadino avrà comunque diritto agli arretrati a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. E’ importante, altresì, che l’invio avvenga non oltre il decimo anno, in quel caso scatterebbe la prescrizione e si perderebbe il diritto al riconoscimento delle somme.