Truffe online, cosa fare quando si viene attaccati: a chi rivolgersi e come recuperare il proprio denaro

Ecco come agire quando si scopre di essere rimasti vittime di una truffa online. Tutti i passaggi utili per cercare di limitare i danni e magari recuperare i soldi

Essere truffati online al giorno d’oggi può essere piuttosto frequente. Ovviamente appena lo si scopre ci si fa prendere dal panico e ci lascia prendere dallo sconforto. Al contempo però bisogna reagire per far valere i propri diritti e cercare di non darla vinta a questi loschi criminali che agiscono da remoto.

Per questo è bene seguire alcune importanti regole per cercare di sopperire a queste situazioni alquanto spiacevoli. La prima cosa ovviamente è saperla riconoscere, poi di conseguenza si può reagire e cercare di evitarla. Bisogna però essere pronti anche a reagire qualora il danno sia già stato fatto.

Truffa online: come riconoscerla, come evitarla e a chi rivolgersi

Riuscire a smascherarla in anticipo è di certo il miglior viatico e per farlo bisogna essere preparati e conoscere un po’ quali sono le principali tecniche utilizzati da questi delinquenti. Si va da quelle immobiliari che millantano appartamenti che in realtà non esistono ai più classici tentativi di phishing con link deleteri in gradi di impadronirsi di dati sensibili e bancari. Ad ogni modo quando si nota qualcosa di strano sarebbe meglio non approfondire la questione per evitare strane sorprese.

Ovviamente è necessario difendersi a dovere e seguire una serie di dettami basilari tra cui è possibile annoverare la scelta della password e quindi di non utilizzare sempre le stesse. Altro diktat importante è non cliccare su link sconosciuti ed evitare di rispondere a messaggi strani. Mai mandare documenti e informazioni personali a persone di cui non si ha piena fiducia.

Non scaricare file sospetti, non salvare dati di accesso ai conti online sul web, tenere sempre sotto controllo i conti online e controllare l’attendibilità dei siti da cui provengono le offerte di vendita sono gli altri consigli che possono fare la differenza.

Per chi invece è già stato truffato non resta che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine (per l’esattezza alla Polizia Postale) per cercare di recuperare il denaro perso. Contestualmente è buona usanza contattare anche un avvocato che può essere utile come supporto nella fase di denuncia oltre che nei passaggi successivi.

Ma il nocciolo della questione è un altro? Come recuperare i soldi di una truffa? Se è avvenuta tramite bonifico serve scrivere una buona querela per fornire agli inquirenti gli elementi per poter rintracciare il responsabile del raggiro. Qualora vengano accertate le responsabilità verranno stabilite tutte le pene del caso, compreso il risarcimento del denaro sottratto illecitamente.