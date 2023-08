Pensionati, possono avere una vacanza gratis | Chi ne ha diritto e perché

I pensionati hanno diritto a diverse agevolazioni e benefici, tra questi la possibilità di avere una vacanza gratis. Ecco chi ne ha diritto e perché.

Proprio di recente, l’INPS ha pubblicato il nuovo bando al quale possono partecipare alcune categorie di pensionati per ottenere una vacanza gratis.

Nello specifico, si tratta della possibilità di accedere gratuitamente a cure termali: “A questo proposito – specifica l’Ente previdenziale – si tratta del riconoscimento di alcuni contributi economici che potranno essere erogati nei confronti di specifiche categorie di pensionati, i quali dovranno necessariamente rispondere a determinate condizioni particolari, predisposte all’interno dei bandi”.

In altre parole, possono beneficiare di soggiorni termali, i titolari di pensione gestita dall’INPS. Come abbiamo anticipato, questa agevolazione non riguarda tutti, ma viene riconosciuta solo ai pensionati in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, il beneficio non viene riconosciuto in maniera automatica dall’ente previdenziale, ma è necessario presentare domanda entro una precisa scadenza.

Vacanza gratis ai pensionati: a chi spetta e perché

I pensionati in possesso dei requisiti necessari, che inoltrano domanda all’INPS, possono fruire di cure presso strutture di loro scelta ubicate su tutto il territorio nazionale. In particolare, per essere ammessi al bando è indispensabile essere in possesso di questi requisiti:

• essere iscritti al vecchio fondo di mutualità per un capitale di almeno 500 euro;

• essere iscritti al nuovo fondo di mutualità per un capitale di almeno 1.000 euro.

Come già detto in precedenza, il beneficio non viene riconosciuto automaticamente ma l’avente diritto dovrà presentare una domanda all’INPS, normalmente, entro il mese di maggio, per poi fruire del beneficio nei mesi che intercorrono tra giugno e dicembre. Il modulo da compilare per la domanda può essere scaricato dal portale web ufficiale dell’INPS nella pagina Servizi > Moduli > Gestione fondi gruppo Poste Italiane. Una volta allegati i documenti richiesti, ovvero, il certificato rilasciato da un medico ASL (con codice regionale) che attesti la motivazione delle cure termali e la relativa patologia, il richiedente ha a disposizione due modalità di presentazione:

• a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: INPS – Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali – Area Politiche di Assistenza e di Inclusione sociale per gli iscritti ai fondi mutualistici – Concorso Cure termali VF 2022 – Via A. Ballarin 42 – 00142 Roma;

• oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo indicato nella comunicazione dell’ente.

E’ concesso anche ai familiari del pensionato partecipare al bando, a patto che inviino una domanda con le loro informazioni personali.