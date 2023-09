Calcolo pensione futura: ecco come fare per sapere quanto prenderai

Per conoscere quale sarà l’importo della propria pensione è necessario avere a disposizione alcune importanti informazioni. Vediamo passo per passo come fare.

Dopo anni di dedizione al lavoro, presto o tardi, per chiunque arriva il momento in cui ci si chiede “Quando potrò andare in pensione? Quanto prenderò?”. Domande alle quali non è sempre facilissimo dare una risposta, considerato che per determinare il risultato al calcolo della cifra pensionistica è necessario essere in possesso di alcune importanti informazioni. Innanzitutto, per il calcolo della pensione futura, è fondamentale conoscere il regime di appartenenza, che può essere retributivo, contributivo o misto.

Per quanto riguarda la formula retributiva è importante sapere che si applica a chi ha almeno 18 anni di contributi versati prima del 31 dicembre 1995. Il calcolo della pensione si basa sulle entrate medie dell’ultimo periodo lavorativo oppure degli anni più rappresentativi. L’ammontare viene spesso calcolato moltiplicando un tasso fisso per il numero di anni di servizio, cioè quelli in cui sono stati versati i contributi. Il sistema retributivo è particolarmente vantaggioso per i calcoli della pensione e, col tempo, ha messo in difficoltà il sistema pensionistico del nostro Paese, per questo motivo, si è passati al calcolo della pensione con sistema contributivo. Con la formula contributiva, introdotta a partire dal 1995, la stima orientativa dell’ammontare dell’assegno pensionistico è strettamente collegata alle contribuzioni previdenziali versate nel corso della vita lavorativa. In pratica, più alto è il montante contributivo più sarà alto l’importo dell’assegno.

E per chi ha maturato contributi sia prima che dopo il 1 gennaio 1996? Per questi contribuenti, sarà applicato il sistema di calcolo pensione misto. In buona sostanza, una formula ibrida tra il regime retributivo e quello contributivo, che va a bilanciare i vantaggi di entrambi i sistemi.

Calcolo pensione: come fare

Oltre al regime pensionistico, per calcolare la propria pensione è importante tenere in considerazione anche altre variabili, come il prodotto interno lordo, l’inflazione, l’eventuale avanzamento di carriera ed eventuali modifiche dell’aspettative di vita.

Insomma, non è proprio un’operazione semplicissima. Tuttavia, è possibile avere una simulazione di calcolo della pensione attraverso il portale web ufficiale dell’INPS. Sul sito dell’Ente è, infatti, disponibile il servizio “La mia pensione futura” che consente in qualsiasi momento di simulare il calcolo della pensione tenendo conto di tre fattori: età, storia lavorativa e retribuzione.

Ad ogni modo, il web pullula di simulatori di pensione online. Oltre al simulatore INPS, ce ne sono tantissimi. L’importante è tenere sempre ben presente che si tratta solo di ipotesi di calcolo.