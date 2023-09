Lavoro, meglio un aumento di livello o di stipendio? La risposta non è affatto scontata

Per guadagnare di più con il proprio lavoro, conviene un aumento di livello o di stipendio? Facciamo chiarezza.

Dopo aver dedicato impegno e passione per molto tempo al proprio lavoro, è normale avvertire a un certo punto della carriera, il desiderio di richiedere un aumento della retribuzione.

Senza dubbio, un’aspirazione comprensibile, ma si tratta davvero della migliore soluzione? La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare, considerato che si potrebbe valutare anche un aumento di livello.

Qual è allora la scelta giusta? Conviene più un aumento di stipendio o uno scatto di livello? Come ogni scelta, anche questa presenta pro e contro, è necessario quindi valutare con attenzione ciò che potrebbe comportare un aumento di stipendio o di livello. Cerchiamo di fare chiarezza nelle prossime righe.

Conviene di più un aumento di stipendio o uno scatto di livello?

Nel corso della propria vita professionale è una cosa del tutto comprensibile avere l’ambizione di un aumento di livello o di stipendio. Tuttavia, supponendo che sia trascorso un periodo di tempo ragionevole dall’assunzione e si ritenga sia giunto il momento di un riconoscimento da parte della propria azienda, magari con un aumento di stipendio o di livello, potrebbe sorgere spontaneo chiedersi cosa conviene di più? Quale tra le due potrebbe essere la scelta giusta?

Ebbene, chiariamo subito che in entrambi i casi il lavoratore può beneficiare di una busta paga più sostanziosa, ma in misura decisamente diversa. Chiaramente, chiedere un aumento di stipendio influirà maggiormente sulla retribuzione rispetto ad uno scatto di livello. Tuttavia, un aumento di livello di inquadramento garantisce una maggiore tutela al lavoratore da un possibile demansionamento e da possibili complicazioni sul lavoro come, ad esempio, gli assorbimenti contrattuali. In altre parole, chiedere un aumento di stipendio garantisce un guadagno maggiore senza dover affrontare nuove responsabilità o mansioni. Mentre, lo scatto di livello, sebbene comporti un aumento della retribuzione piuttosto ridotto, offre maggiori garanzie al futuro professionale del lavoratore. Insomma, una scelta che richiede un’attenta valutazione, considerato che potrebbe influire significativamente anche sulla qualità della vita.

Ad ogni modo, nulla esclude che possano essere raggiunti entrambi gli obiettivi, quindi sia un aumento di livello che di stipendi. Questa potrebbe rappresentare, certamente, la situazione ideale, ma qualora questo non fosse possibile, meglio consultare un professionista di fiducia e valutare insieme quale possa essere la soluzione più adatta.