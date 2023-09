Come risparmiare per la pensione: i migliori strumenti per crearsi un gruzzoletto per il futuro

In un momento di grande incertezza economica, in molti si chiedono “come risparmiare per la pensione”. Ecco alcuni modi per crearsi un gruzzoletto per il futuro.

Considerata la grossa incertezza del sistema pensionistico del nostro Paese, non è sempre facile capire quando si potrà andare in pensione e a quanto ammonterà l’assegno che ci spetta. Per tale ragione, può essere una buona idea iniziare a pianificare e risparmiare per la propria pensione già da giovanissimi e garantirsi una fonte di reddito all’arrivo della terza età.

Tuttavia, la pratica di risparmiare per la pensione futura non è molto diffusa tra gli italiani. Troppo spesso, infatti, viene visto come un traguardo molto lontano e stando ai dati raccolti da uno studio del 2015 condotto dall’Ocse, il nostro Paese è tra gli ultimi posti in materia di risparmio previdenziale.

Al contrario, essere previdenti ed accantonare somme di denaro mese dopo mese potrebbe essere una buona mossa per non dover fare troppe rinunce da anziani. Ma come risparmiare per la pensione? Andiamo a scoprire i migliori strumenti per crearsi un gruzzoletto per il futuro.

Come risparmiare per la pensione futura: i migliori strumenti

Chiaramente, per garantirsi un gruzzoletto per il futuro, il primo passo è quantificare la somma esatta che ogni mese può essere destinata al risparmio. Premesso che non esiste una regola che stabilisce quanto destinare ai risparmi per la pensione, per mantenere un buon tenore di vita anche dopo la pensione, gli esperti consigliano di mettere da parte almeno il 15% dei propri introiti. Se però, l’importo dovesse essere troppo elevato, è possibile iniziare con piccole somme mensili da incrementare con l’aumento dei guadagni.

Una volta stabilito il budget, è possibile scegliere tra diverse alternative per risparmiare per la pensione. Nello specifico, gli strumenti di investimento su cui è meglio puntare sono l’oro, i PAC ed i fondi pensione. Investire i propri risparmi in oro e metalli preziosi rappresenta un’ottima opzione perché garantisce una certa protezione dall’inflazione, di contro però, non genera interessi e guadagni aggiuntivi. In alternativa, si potrebbe puntare sui PAC (piano di accumulo). Questa forma di investimento consentirà di accumulare un capitale per realizzare un progetto entro un periodo prestabilito, infatti, non è pensata prettamente per accantonare denaro in vista della pensione ma è indicato per chi ha bisogno di accrescere il proprio capitale e utilizzarlo in seguito per un progetto. Infine, si potrebbe valutare l’adesione ad un fondo pensione. In questo modo, sarà possibile costruirsi un capitale che andrà ad integrare la futura previdenza pubblica. Aderire ad un fondo pensione consente, inoltre, di decidere importo e modalità di versamento. In più, si tratta di uno strumento deducibile, che gode di una tassazione agevolata ed è anche molto flessibile.

Nulla esclude che per risparmiare per la pensione possano essere utilizzati tutti gli strumenti di cui abbiamo appena parlato, ad ogni modo, prima di decidere è fondamentale analizzare con attenzione il proprio caso specifico.