Quando un Gratta e Vinci ti cambia la vita: la vincita monstre da 2 milioni di euro ha sconvolto il paese

La clamorosa vincita è avvenuta in un paesino del nord Italia situato tra le montagne. Ecco tutti i dettagli di questa vincita che ha lasciato di sasso la piccola comunità

Vincere al Gratta e Vinci una cifra esorbitante è il sogno di ogni individuo che solo in pochi però riescono a realizzare. Stavolta è accaduto davvero con un fortunato vincitore al momento sconosciuto che ha intascato ben 2 milioni di euro. Tecnicamente non l’ha ancora fatto, ma chiaramente è solo questione di tempo.

Il teatro del lieto evento è un paesino incastonato tra le montagne della Val Camonica, per l’esattezza Corteno Golgi (provincia di Brescia). Un posto dove la vita scorre lenta e tutti si conoscono con gli altri, ragion per cui l’avvenimento è ancor più eclatante. Ecco tutti i dettagli del caso.

Vincita da 2 milioni di euro al Gratta e Vinci: la ricostruzione della vicenda

Il tagliando vincente della serie “Il miliardario maxi” (del valore di 20 euro) è stato acquistato presso il bar, tabaccheria, edicola dei fratelli Plona sito in via Nazionale 556. Si tratta di un territorio di passaggio lungo la statale 39. Insomma il classico posto da un caffè e via. Per questo è possibile che la persona baciata dalla fortuna non sia un residente bensì qualcuno che si stava recando a lavoro o in vacanza nelle località limitrofe.

Le titolari dell’esercizio commerciale sono state colte alla sprovvista anche perché hanno appreso la notizia dai media e non hanno ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. A testimoniare il tutto è la matrice del gratta e vinci che è nelle loro mani, ma non si è ancora palesato nessuno a rivendicare la vittoria.

Per questo in paese subito sono iniziati i rumors su chi possa essere il prescelto dalla dea bendata. Secondo alcuni si tratterebbe di un giovane, mentre per altri di un operaio che andava al lavoro. Anche nelle aree circostanti della Val Camonica sono “scattate le ricerche” che però non hanno avuto nessun effetto.

La signora Marinella una delle proprietarie ha voluto però sviare le voci sul suo conto: “Devo andare via per qualche giorno, avevo programmato da tempo questa sosta, non vorrei che ciò portasse a pensare che la vincitrice sia io. Non è affatto così”. A prescindere da ciò la tabaccheria in questione si rivela ancora una volta piuttosto fortunata. Qualche anno fa erano stati vinti 100mila euro, che di fronte a 2 milioni di euro sembrano davvero pochi.