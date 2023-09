Ti invitano a rinnovare un abbonamento, ma in realtà è una truffa: il nuovo pericolo è dietro l’angolo

Si tratta di un nuovo tentativo di phishing che sta allarmando e non poco gli utenti. Cosa fare per poterlo riconoscere e come evitarlo in maniera efficace

I cybercriminali non si fermano mai e sono sempre pronti a cercare nuove vittime da raggirare. Nonostante l’egregio lavoro della Polizia Postale che avvisa prontamente i cittadini non appena scopre un di nuovo tentativo di truffa, capita spesso che qualcuno cada nella rete costruita dai malviventi.

Una delle ultime trovate di questi loschi personaggi arriva via email o messaggio ed ha tutte le sembianze di una comunicazione reale da parte di una nota piattaforma di streaming. Nel testo la vittima viene informata che l’abbonamento sottoscritto è in scadenza e propone il rinnovo immediato cliccando su link in allegato.

La truffa dell’abbonamento scaduto: ecco come si articola

Ed è proprio lì che come si dice in gergo tecnico scatta il phishing. Il collegamento ipertestuale rinvia infatti ad una pagina in cui inserire i propri dati personali. Un passaggio da non eseguire per nessuna ragione al mondo. Così facendo infatti si rischia di regalare le proprie informazioni ai criminali informatici.

Proprio per evitare deleterie ripercussioni è bene tenere a mente che nessuna società che offre servizi in abbonamento chiede di fornire i propri dati personali e bancati tramite email e o sms. Quindi nel momento in cui si imbatte in qualcosa del genere è bene diffidare e tenersi alla larga.

La controprova la si può avere accedendo all’applicazione o al sito ufficiale della piattaforma alla quale si è iscritti così da vedere realmente se ci sono problemi relativi alla sottoscrizione o al pagamento dell’abbonamento. In questo modo non si può sbagliare e si può avere una contezza reale di ciò che sta accadendo.

Chiaramente se si appura che si tratta di una truffa la cosa migliore da fare è avvertire subito il tutto allo Sportello dei Diritti oppure direttamente alla Polizia Postale. Un atto dovuto nei confronti della collettività visto che solo attraverso la denuncia e l’informazione si può evitare che in futuro altre persone possono essere raggirate. Al contempo però è molto importante fare passaparola in particolar modo con le persone anziane o comunque non propriamente figlie della tecnologia. Tenerle al corrente di questi possibili pericoli può aiutarle e non poco visto che spesso e volentieri sono tra i bersagli preferiti dei malviventi della rete, che purtroppo vivono nella speranza di potersene approfittare dei poveri malcapitati.