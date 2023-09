Complesso di inferiorità, come smettere di sentirsi meno degli altri | Le strategie per risolvere il problema

Sei stanco di sentirti sempre meno degli altri? Ecco le strategie che ti aiutano a migliorare l’autostima e vincere il complesso di inferiorità.

Di tanto in tanto, a tutti può capitare di non sentirsi all’altezza paragonandosi agli altri o in una determinata situazione. Quando, però, questa sensazione di inadeguatezza diventa assillante è evidente che siamo di fronte ad un vero e proprio problema: il cosiddetto complesso di inferiorità.

Quando si parla di complesso di inferiorità ci si riferisce a quella condizione caratterizzata da una bassa autostima e dalla costante convinzione di essere sempre inadeguato e non all’altezza degli altri o delle circostanze come, ad esempio, nel campo lavorativo, sociale o sportivo. Solitamente, si sviluppa sin da giovanissimi (già durante l’infanzia), spesso, in seguito ad esperienze negative o da un ambiente familiare con tendenze criticanti.

Il complesso di inferiorità è causa di molta sofferenza umana, ma fortunatamente esistono diverse strategie utili a migliorare la propria autostima e risolvere il problema. Senza dubbio, si tratta di un percorso piuttosto lungo che richiede tempo, pazienza e soprattutto impegno costante. Potremmo paragonare la fiducia in sé stessi ad un muscolo da allenare ogni giorno per farsi trovare pronti al momento giusto. Quindi andiamo al sodo e scopriamo gli esercizi che aiutano a smettere di sentirsi meno degli altri.

Come superare il complesso di inferiorità

Chiunque, nella corso della propria vita, si sarà sentito almeno una volta, insicuro e non all’altezza di una determinata situazione. Ma quando il valore di sé è troppo spesso considerato in modo negativo, questo diventa un vero e proprio problema, il cosiddetto complesso di inferiorità, che va ad inficiare sulla qualità della vita.

Che cosa fare, dunque, per superare il complesso di inferiorità? Si tratta di un compito, certamente, non semplice, ma l’unica strada è lavorare sulla propria autostima per aumentarla. A tal proposito esistono degli esercizi da eseguire quotidianamente che possono contribuire a migliorare la fiducia in sé stessi.

Innanzitutto, è fondamentale imparare a riconoscere i propri punti di forza e le proprie virtù. In questo senso, può essere utile scrivere ogni sera prima di andare a letto, quello che di buono è stato fatto durante la giornata e poi rileggerlo la mattina seguente. Un’altra buona abitudine per sconfiggere il senso di inadeguatezza, potrebbe essere dedicarsi con costanza a qualcosa di piacevole nella quale ci si sente bravi. Anche curare la propria immagine e circondarsi di persone con una visione ottimista della vita può contribuire a superare il complesso di inferiorità. Qualora questi piccoli trucchi non dovessero essere sufficienti, però, meglio consultare il parere di un professionista esperto.