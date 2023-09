L’Agenzia delle Entrate sbarca su Whatsapp: come vi “controllerà” tramite i vostri telefoni

L’Agenzia delle Entrate fa capolino su Whatsapp con il suo nuovo canale. Ecco come funziona e quali sono le principali novità da tenere in considerazione

Il Fisco è arrivato anche su Whatsapp. Detta così può sembrare qualcosa di spaventoso per i contribuenti che negli anni hanno imparato a convivere con l’ombra costante dell’ADE. In realtà al contrario di quanto si possa pensare questa novità ha in serbo qualcosa di estremamente utile per la collettività.

Infatti l’Agenzia delle Entrate ha deciso di dare vita ad un vero e proprio Canale che ha fatto capolino ufficialmente il 13 settembre 2023. Un modo per dare info immediate e in totale sicurezza in merito alle tematiche di carattere fiscale che spesso non sono sempre così chiare. Quindi è bene chiarirlo subito onde evitare falsi allarmi: si tratta di qualcosa di utile e positivo.

Canale Whatsapp Agenzia delle Entrare: cosa c’è da sapere

L’Agenzia è la prima e per ora unica amministrazione pubblica italiana selezionata da Meta che sperimenterà la nuova funzionalità. Il Canale è accessibile a tutti gli utenti di Whatsapp direttamente sul proprio smartphone o pc. La trasmissione delle info è unidirezionale e avviene dall’Agenzia all’utente iscritto al canale.

È possibile visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un’apposita funzionalità di ricerca presente nella tab “Aggiornamenti”. Di fatto questa scelta rappresenta un modalità attraverso cui è possibile inviare testi, foro, video e altro senza interferire con le chat private delle persone iscritte all’applicazione.

Sostanzialmente il canale tematico Whatsapp può essere paragonato ad una sorta di newsletter separato dalle chat personali. Ma non è tutto. Tra gli aspetti da tenere assolutamente in considerazione c’è la protezione delle informazioni personali come il numero di telefono e l’immagine del profilo. In pratica non saranno mai mostrati né al Fisco né agli altri seguaci. Chiaramente nemmeno il numero della pubblica amministrazione sarà visibile agli occhi degli utenti.

Gli aggiornamenti del Canale non hanno una durata eterna. La cronologia resterà sul Server di Whatsapp al massimo 30 giorni. A prescindere da ciò il reale intento è quello di instaurare un filo diretto con i cittadini e informarli in tempo reale su tutte le novità del mondo finanziario che è sempre in continuo e costante mutazione. Ad onor del vero il percorso social dell’ADE ha radici profonde che affondano addirittura al 2012 con l’arrivo su YouTube. Poi piano piano arrivarono gli altri passi importanti sotto questo punto di vista come Twitter nel 2014, Facebook nel 2016 e Linkedin nel 2018. Dunque l’ADE è presente a 360° sui social così da poter supportare le persone istantaneamente.