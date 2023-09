Passate di pomodoro discount, i test parlano chiaro: quali sono le due migliori da acquistare

In base ai test realizzati da Altroconsumo ecco quali sono le passate di pomodoro migliori tra quelle vendute più vendute all’interno dei discount

Le indagini di Altroconsumo sulle abitudini dei consumatori italiani e sui prodotti acquistati al supermercato sono sempre molteplici e di notevole interesse. Stavolta sono state prese in considerazione le passate di pomodoro maggiormente reperibili nei supermercati e nei discount da nord a sud del Bel Paese.

Chiaramente sono stati presi in esame diversi fattori per poter fare queste valutazioni. Andiamo a scoprire quali sono nel dettaglio così da avere maggiore contezza della situazione quando ci rechiamo al supermercato a fare la spesa.

Passate pomodoro discount: i parametri presi in considerazione

Innanzitutto è bene partire dallo spiegare quali sono stati gli aspetti analizzati per la valutazione delle passate di pomodoro. In primis è stata verificata la conformità dei prodotti ai requisiti legali tra cui spiccano il contenuto di zuccheri, l’acidità, il residuo ottico (livello di concentrazione della passata) oltre che la qualità della materia prima.

Per quanto concerne il contenuto di acqua e di sale in nessuno dei campioni esaminati è stata riscontrata la presenza di acqua. La normativa in materia vieta questa tipologia di aggiunta. Meno positivi i punteggi inerenti il sale che alle volte viene aggiunto per evitare che si senta il sapore delle materie prime non propriamente di prima qualità.

Le passate sono poi state testate in merito a più di 400 pesticidi senza riscontrare alcun tipo di problema. Gli altri fattori su cui si è soffermata l’analisi sono stati l’assaggio, l’imballaggio (con grande attenzione all’utilizzo di materiali considerati green) e ovviamente i prezzi, che è bene specificare sono in aumento ormai da diversi mesi.

Tra le passate migliori ce ne sono due che solitamente vengono vendute nei discount e sono per l’esattezza:

Passata di pomodoro Gustato (MD) con un punteggio di 74 punti e costo complessivo di 0,89 euro a confezione

Passata di pomodoro Delizie dal Sole (Eurospin) con 73 punti al prezzo di 0,89 euro a confezione

Sono state definite come “miglior acquisto”, ovvero i prodotti che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Dunque, al contrario di quanto si pensa spesso in maniera errata anche le passate disponibili sugli scaffali dei discount possono avere un livello elevato, andando quindi a smentire la popolare “diceria” secondo cui un prezzo abbordabile non sia sinonimo di qualità del prodotto. Non resta che acquistarle e provarle per poter realmente apprezzare il loro inconfondibili sapori.