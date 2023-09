I lavori ideali in base alla personalità del proprio segno zodiacale: gli abbinamenti più sorprendenti

Secondo le stelle ogni segno zodiacale è più incline a determinati lavori rispetto che ad altri. Andiamo a vedere quali si addicono di più al proprio segno

La scelta del lavoro può essere influenzata da diversi fattori. Da bambini spesso si nutrono dei sogni che non sempre semplici da realizzare. Poi crescendo si fanno i conti con le dinamiche della vita adulta e talvolta per necessità o per opportunità ci si ritrova a fare qualcosa di completamente opposto rispetto alle aspirazioni originarie.

E se anche gli astri avessero un’incidenza su questo importante aspetto dell’esistenza? A quanto pare una correlazione c’è, in quanto in base alle peculiarità di ciascun segno ci sono delle mansioni che si sposano meglio con determinati segni rispetto che ad altri. Ecco quali sono le combinazioni potenzialmente prolifiche sotto questo punto di vista.

I lavori perfetti in base al proprio segno zodiacale

Gli Ariete noti per la loro voglia di avere il pieno controllo delle situazioni sono sicuramente più adatti a dei ruoli manageriali e imprenditoriali. La loro energia ed intraprendenza è perfetta per lavori che prevedono coraggio e iniziativa. Il Toro invece preferisce la sicurezza finanziaria ragion per cui i settori bancari, finanziari ed immobiliari sembrano essere cuciti su misura per lui.

I Gemelli sono maestri di comunicazione e la loro abilità di parlare e scrivere fa si che siano perfetti per il giornalismo, la scrittura e le pubbliche relazioni. Diametralmente opposto è il destino del Cancro. Essendo empatico e sensibile può esprimere il suo potenziale nell’assistenza sanitaria o il lavoro sociale.

L’istrionico Leone è quanto di meglio si possa chiedere come attore, dirigente o imprenditore. In più è artistico e creativo, il che è una corsia preferenziale per carriere in ambito cinematografico e moda. La criticità e la meticolosità della Vergine è invece merce rara spendibile in settori come contabilità, ricerca o project manager.

Per la Bilancia i lavori più calzanti sono avvocato o consulente matrimoniale mentre per lo Scorpione spazio all’investigazione o la psicologia. Il Sagittario spazia nel settore viaggi e il pilota e guida turistica sembrano essere state scolpite su di lui. E chi si occupa della politica? Ovviamente il Capricorno che sono sempre piuttosto ambiziosi e determinati. Completano il quadro Acquario e Pesci. Il primo ha una vocazione per la tecnologia e la programmazione. Il secondo è un artista e a ciò abbina anche la sua creatività e sensibilità. Pittura e musica sono i suoi habitat naturali, così come la scrittura.