Aumento stipendi ottobre di 100-150 euro al mese: è tutto vero? Ecco la realtà dei fatti

Vediamo come cambiano gli stipendi di ottobre e quali sono gli incrementi previsti per i lavoratori in base al taglio del cuneo fiscale deciso dal Governo

Nelle ultime settimane si è vociferato parecchio in merito agli aumenti degli stipendi previsti per il mese di ottobre e per forza di cose si è creata un’aspettativa piuttosto alta da parte dei lavoratori. In realtà la novità non riguarda proprio tutti, ma solo alcune categorie.

Il tutto è merito dell’ulteriore taglio del cuneo fiscale stabilito dal governo con il Decreto Lavoro dello scorso maggio. Vediamo nel dettaglio di cosa tratta e chi rientra in questo genere di discorso.

Come cambiano realmente gli stipendi di ottobre

Sono ricompresi i lavoratori dipendenti con redditi annui lordi entro i 35mila euro. Con la Legge di Bilancio approvata nel 2023 è stato decretato il taglio del cuneo fiscale del 3% a partire da gennaio 2024 per i redditi fino a 25mila euro (circa 1.900 euro lordi di stipendio) e del 2% per i redditi tra 25mila e 35mila (stipendio lordo di circa 2.600 euro).

Con il primo decreto Lavoro dello scorso 1 maggio, il governo Meloni ha aumentato il taglio del cuneo fiscale portandolo al 7% per i redditi che non oltrepassano i 25mila euro e al 6% per quelli che sono compresi tra 25mila e 35mila da calcolare da luglio a dicembre 2023 escludendo però la 13esima.

Per effetto di ciò ad ottobre 2023 gli stipendi aumenteranno di 100 euro o 150 euro in base allo scaglione reddituale di appartenenza. Tuttavia l’aumento del prossimo mese è da considerarsi su base annuale e non su base mensile. In pratica i lavoratori prendono di più ad ottobre rispetto ai mesi scorsi ma su base annua, ovvero in base allo stipendio percepito nel 2022.

Infatti se si considera uno stipendio di 1.200 euro che a settembre è stato di 1284 euro circa per il mese di ottobre è praticamente la medesima cosa. Se invece si fa il paragone con il 2022 così come emerso dal calcolo effettuato dall’Inps gli stipendi relativi al decimo mese dello scorso anno registravano degli aumenti netti medi di 30-50 euro mentre il prossimo mese il range sarà appunto tra 100 e 150 euro come sopracitato.

L’Istituto di Previdenza Sociale ha inoltre sottolineato che rispetto all’anno scorso, ad ottobre 2023 l’aumento medio degli stipendi sarà di circa 98 euro e quasi il 57% dei lavoratori percepirà importi superiori a 100 euro al mese. Insomma un passo comunque importante che consente a chi lavora di poter avere un potere d’acquisto più alto in questa fase delicata.