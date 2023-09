Il segreto per una vita lunga? Ve lo sveliamo analizzando i tratti del carattere

Alcuni aspetti del carattere favoriscono una vita felice e lunga: ecco quali

Da sempre scienziati, filosofi e santoni si interrogano sulla vita e cercano di scoprirne i segreti e tutte le chiavi che portano all’essere longevi. Naturalmente non esiste una risposta univoca alla domanda “cosa ci fa vivere a lungo?” e molto dipende soggettivamente dalle singole persone. Per qualcuno la risposta può essere quella di trovare l’amore e per altri avere una carriera soddisfacente. Non esiste una risposta univoca e tendenzialmente tutte sono le risposte corrette.

Spesso si è pensato che un elemento che favorisca la vita lunga sia la positività, ovvero che avere un atteggiamento positivo e pacato nell’affrontare le cose aiuti a ottenere risultati migliori e a vivere felicemente per lungo tempo. Sono molte le persone anziane intervistate che affermano proprio la validità di questo trend, ma alcuni studiosi sembrano non essere d’accordo.

Quali caratteristiche ci donano una vita ricca di felicità

David Watson, ex professore di psicologia della personalità all’Università di Notre Dame, ha studiato alcuni aspetti della caratterizzazione umana e ha individuato delle peculiarità caratteriali che possono incentivare la longevità della vita molto più del porsi con atteggiamento positivo. A quanto pare vi sono degli aspetti del carattere di ognuno di noi che possono favorire lo svolgersi di una vita lunga. Nello specifico sono stati individuati due aspetti del carattere di una persona che ci consentono di vivere una vita lunga:

la coscienziosità , in quanto è stato dimostrato che le persone attente e coscienziose tendono ad avere più riguardo della propria vita e pertanto, quand’anche dovessero intraprendere qualche azione azzardata, non compiranno comunque mai gesti inconsueti e pericolosi. Questo aumenta la probabilità di fare incidenti o trovarsi in situazioni al limite.

la simpatia/leggerezza, perché affrontare anche le avversità della vita con il sorriso e porsi nei confronti degli altri in maniera leggera e con cordialità di certo aiuta a diminuire lo stress e a vivere in modo più felice, allungando perciò la nostra vita.

Come affrontare la vita

Insomma, la soluzione per vivere una vita lunga il più possibile è vivere una vita sana: affrontare i problemi con calma, avere un approccio positivo ed essere coscienziosi nelle proprie scelte di vita. Se a questo uniamo un’alimentazione sana e uno stile di vita attento, la longevità sarà una conseguenza automatica della nostra condotta.