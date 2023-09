In arrivo nuove erogazioni statali: chi avrà diritto ai soldi sulla carta

Nuovi soldi sulla carta a chi ha già beneficiato dei precedenti bonus: quali novità in arrivo

Il 2023 è stato un anno che ha visto da parte del governo svariate agevolazioni a favore di chi è in difficoltà e si posiziona tra le fasce più svantaggiate della popolazione. Iniziativa tra le più apprezzate è stata quella della Carta acquisti 2023, un incentivo che dovrebbe totalmente sostituirsi al cosiddetto reddito di cittadinanza fornendo agli spettanti di diritto un contributo caricato sulla carta che sarà utilizzabile per la spesa di beni alimentari e beni di prima necessità.

Dopo la prima tornata, si avvicina una nuova erogazione che fa ben sperare. I motivi di tale seconda iniezione di fondi sono da ricercare nella crescente situazione di crisi economica dovuta all’inflazione mondiale, all’aumento del costo dei beni di prima necessità e finanche per fronteggiare il caro benzina. Dopo gli ultimi aumenti del costo del carburante infatti, pare che parte della quota versata sulla carta acquisti andrà a coprire le spese di benzina da sostenere, prevedendo circa 80 euro per tale specifico costo.

Cosa arriva sulla Carta acquisti 2023

Le nuove erogazioni partiranno già dal mese di ottobre e riguarderanno tutti coloro che hanno usufruito del precedente incentivo o che comunque hanno attivato la Carta acquisti entro il 15 settembre. In caso contrario si considererà persa la possibilità di accedere all’agevolazione statale. Gli spettanti restano dunque coloro che hanno un Isee inferiore a 15.000 euro all’anno. Le erogazioni di cui il governo sta discutendo non sono un unicum. A partire da ottobre potrebbero arrivar gli 80 euro destinati a coprire la quota carburante, poi nei mesi successivi potrebbe arrivare altro.

Si sta valutando quindi se sia il caso di aggiungere prima della fine dell’anno 2023 un ulteriore contributo integrativo in ricarica sulle carte acquisti, aggiungendosi pertanto ai 382 euro erogati la prima volta. In realtà la prima ricarica si presentava come un’agevolazione una tantum che non avrebbe dovuto dare seguito ad altri versamenti.

Come restare aggiornati sulle novità

Il consiglio è quello di visitare i siti e le pagine social ufficiali governative, in modo da poter facilmente monitorare l’evoluzione della situazione. Inoltre, nel caso in cui si risulti idonei a ricevere il contributo. è consigliabile controllare la propria mail o pec in modo da verificare se ci è stato comunicato l’accesso al bonus in questione.