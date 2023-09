Quanto guadagna un infermiere in Svizzera: l’imbarazzante confronto con l’Italia

Molti italiani hanno optato per questa soluzione e non hanno la minima intenzione di ritornare a lavorare in Italia. Ecco quali sono i guadagni degli infermieri in terra elvetica

Il fenomeno è sempre più in auge e la sensazione è che subirà un incremento ancor maggiore. Stiamo parlando del trasferimento dall’Italia alla Svizzera di oltre 4.000 operatori sanitari che in virtù dei salari non soddisfacenti elargiti nel Bel Paese stanno emigrando oltre il confine nazionale.

Una scelta economica che ha le sue ragioni e che può consentire agli infermieri di poter vivere una vita più agiata e di avere un salario decisamente più commisurato alla mole di lavoro e alle responsabilità che ha. Non resta quindi che andare a scrutare queste differenze in modo tale da capire il perché di questo trend.

Qual è lo stipendio di un infermiere in Svizzera: tutti i dettagli

Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera che ha intervistato Lorenzo Iannotta, infermiere che dalla Lombardia si reca ogni giorno a lavorare in Svizzera, la forbice di guadagno è davvero elevata. In Italia chi sceglie di intraprendere questa carriera guadagna tra i 1.200 e i 1.700 euro mensili in media, mentre in Svizzera tra i 4.0oo e i 5.000 franchi al mese (equivalenti a circa 4.000-5.000 euro).

Dunque un miglioramento indiscutibile del proprio tenore di vita, soprattutto alla luce del momento attuale in cui per via dei rincari e dell’inflazione il potere d’acquisto di molti italiani si è abbassato drasticamente. Anche la qualità delle condizioni lavorative è di gran lunga migliore e ciò non è di certo un piccolo particolare.

Al contempo chi fa il pendolare deve mettere in conto i costi del viaggio e anche il fatto che le tasse vengono pagate in Svizzera nonostante si continui a vivere in Italia. Tanti però hanno deciso di trasferirsi fisicamente sul posto, in particolar modo chi viene dal centro o dal sud Italia che per questioni di lontananza non può di certo andare avanti e indietro ogni giorno.

C’è però un fattore da considerare. In Svizzera è prevista un’assicurazione sanitaria piuttosto cara. Al contempo però lo Stato si fa carico di una parte dei costi da sostenere. Per quanto concerne le malattie croniche vengono gestite quasi esclusivamente a domicilio o sul territorio in modo tale da evitare la congestione degli ospedali. Un percorso che vorrebbe imboccare anche il nostro paese tramite le case di comunità. A prescindere da ciò la realtà attuale è questa: sempre più infermieri stanno lasciando l’Italia per la Svizzera.