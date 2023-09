Assegno Unico per i figli, ritocchi al rialzo in arrivo: chi da gennaio avrà tanti soldi in più

A partire da gennaio 2024 gli importi dell’Assegno Unico per i figli a carico saranno ritoccati al rialzo. Ecco chi avrà tanti soldi in più.

Tira aria di importanti novità per le famiglie italiane. Stando alle ultime notizie, infatti, la squadra di Governo starebbe valutando l’introduzione di aumenti per l’assegno unico figli a carico 2024. A partire dal prossimo anno, dunque, la Legge di Bilancio potrebbe prevedere significative maggiorazioni che riguardano proprio il contributo economico destinato ai genitori.

Come molti ricorderanno, proprio come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, gli importi dell’assegno unico sono già stati interessati da un aumenti. Nello specifico, le famiglie con almeno quattro figli a carico hanno ricevuto un aumento del 50% rispetto al precedente valore del beneficio. Stesso trattamento riservato ai nuclei familiari con almeno tre figli di età compresa tra 1 e 3 anni e con valore ISEE pari o inferiore a 43 mila euro. Quest’anno, gli importi dell’assegno unico universale sono aumentati del 50% anche per i figli a carico nel primo anno di età, mentre, dal terzo figlio in poi è stata riconosciuta una maggiorazione compresa tra i 15 e gli 85 euro al mese, in base al reddito dichiarato.

In sintesi, attualmente, l’assegno va da un minimo di 50 euro al mese, fino ad un massimo di 175 euro al mese per ogni figlio minorenne a carico. A cui, vanno aggiunte eventuali maggiorazioni in casi particolari. Secondo alcune indiscrezioni, dal 2024 potrebbero scattare nuovi significativi aumenti, ecco per chi.

Assegno Unico: cosa cambia dal 2024?

Buone notizie per le famiglie italiane che, a partire dal primo gennaio 2024 potrebbero ritrovarsi un nuovo aumento dell’importo dell’assegno unico per figli. I motivi sono principalmente due.

Innanzitutto, i nuovi aumenti sono legati alla rivalutazione dell’importo a cui l’assegno unico per figli è soggetto per legge. Come molte prestazioni INPS, anche l’assegno unico è legato al costo della vita, dunque, il primo aumento è legato all’inflazione che, secondo alcune stime, potrebbe essere intorno al 5,4%.

All’aumento dovuto alla rivalutazione dell’assegno unico, si potrebbe aggiungere il ritocco al rialzo proposto dal governo, probabilmente già con la prossima Manovra Finanziaria. L’ipotesi è quella di sfruttare il tesoretto avanzato dai soldi stanziati per la sua erogazione. Gli aumenti in questo caso potrebbero riguardare le famiglie dal secondo e terzo figlio, con una maggiorazione di 150 euro. Al momento la proposta è in fase di valutazione e la certezza si avrà solo con la prossima Manovra Finanziaria. Ma qualora dovesse essere approvata, a partire dal 2024 l’aumento sarebbe duplice.