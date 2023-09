Sportelli Bancomat, la notizia che spaventa gli italiani: cosa sta succedendo

Una recente notizia sui bancomat sta creando scompiglio tra gli italiani: ecco cosa sta succedendo su tutto il territorio nazionale.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria svolta delle modalità di pagamento. I consumatori tendono a preferire sempre di più i pagamenti digitali e le operazioni online, all’uso del contante.

Una scelta ritenuta da molti più pratica, che evita di maneggiare contanti e spostarsi senza, evitando di essere vittima di eventuali furti e rapire. Inoltre, il metodo di pagamento digitale riduce notevolmente i tempi di attesa, pochi click ed il gioco è fatto!

Ormai paghiamo con moneta dematerializzata quasi in maniera meccanica, dalle rate dell’affitto, alle bollette, agli stipendi e così via. Dando vita al cosiddetto fenomeno della desertificazione bancaria, che riguarda non solo le filiali dei diversi Istituti di Credito, ma anche e soprattutto gli sportelli bancomat, per ottenere denaro contante. Il fenomeno della desertificazione bancaria riguarda il processo di rimozione dei bancomat, come conseguenza della crescente digitalizzazione dei servizi bancari.

I Bancomat stanno scomparendo: la notizia spaventa gli italiani

Nonostante, in Italia ci siano ancora tante persone che pagano principalmente con denaro contante, presto potrebbero dover cambiare idea. Infatti, mentre il Governo è diviso da chi parteggia per il denaro in contanti e chi parteggia per la totale digitalizzazione dei pagamenti, i bancomat stanno scomparendo e lo fanno ad un ritmo incalzante.

Secondo alcune ricerche e sondaggi, oltre il 40% dei paesi in Italia, non solo non ha uno sportello bancomat dove effettuare operazioni di versamento o prelievo di denaro, ma non possiede neanche una filiale bancaria. Un significativo disservizio, considerato che per fare alcune operazioni molti italiani devono fare diverse decine di chilometri.

Attualmente, nel nostro Paese si contano più di 500 sportelli bancari chiusi, di cui 60 solo quest’anno. La fuga delle banche dai territori non riguarda solo centri di piccole dimensioni, ma anche realtà più grandi. Insomma, sempre meno filiali e, soprattutto, sportelli bancomat da intere regioni. Tra le più colpite il Molise, dove i comuni senza uno sportello superano l’80%, segue la Calabria con il 71%. Mentre in Campania, Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Abruzzo il dato è superiore al 50%, per una media nazionale che sfiora il 40%. La conseguenza è chiara a tutti: l’Italia potrebbe dire addio al contante lasciando definitivamente il posto alla moneta digitale.