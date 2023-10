Quando un amore finisce | Ecco alcuni consigli su come superare una separazione

La fine di una relazione può gettarci nella depressione più buia. Mai arrendersi: ecco come andare avanti quando tutto sembra perduto.

Da un momento all’altro è finito tutto: forse hai deciso tu che la persona che è stata al tuo fianco non era più quella giusta, o forse non hai avuto voce in capitolo.

Quali che siano le circostanze, stai per affrontare un periodo molto difficile. Atteggiamenti autopunitivi e depressione sono dietro l’angolo.

La vita, che tu lo voglia o meno, deve andare avanti, e a volte la tristezza dei giorni post-rottura potrebbe persino impedirti di funzionare in maniera corretta.

Ecco quindi alcuni metodi per tornare a vivere serenamente e in maniera costruttiva, contenendo alcune delle emozioni peggiori che potresti provare senza rinnegarle.

Prenditi cura di te: te lo sei meritato

Al termine di una relazione, duratura o anche di breve termine ma intensa, è bene ricordarsi di prendersi un momento per respirare profondamente. Occupati di te stesso, in svariati modi. Prenditi cura del tuo corpo, per esempio con l’attività fisica: stare all’aperto fa bene. Ma coltiva anche il tuo benessere psicologico, concedendoti il tempo di riflettere sull’accaduto senza però renderlo un tormento. Potrebbe aiutarti stabilire degli obiettivi, partendo dalle cose piccole.

Per quanto sia importante non negare la propria sofferenza nascondendo l’accaduto sotto un tappeto, è bene non finire nelle lamentele più becere: certi difetti del tuo ex partner ti sembreranno molto più grandi di quando stavate insieme, ma ora che è finita e non puoi più spronare il partner a correggerli finirai solo col rimuginare su cosa avresti potuto fare.

Non avere paura di chiedere aiuto

Non chiuderti nelle tue emozioni, esprimile: l’appoggio degli altri è fondamentale, e non sei un peso. Ricordati che tutti, bene o male, hanno affrontato la tua stessa esperienza e possono esserti d’aiuto con ulteriori consigli su come superarla. Circondati di persone che ti vogliono bene e non aver timore, qualora l’affetto dei cari non dovesse bastare, di cercare l’aiuto di un professionista.

È bene anche cercare di evitare determinati atteggiamenti: non cercare il tuo ex partner, sia che sia stato lui a lasciarti, sia che sia stata una tua decisione. In questo modo rischi di cadere in vecchie abitudini che possono contribuire a farti del male. Allo stesso modo, non idealizzarlo: se fosse stata la persona perfetta per te, non sarebbe finita. E se ti può far bene, evita per un periodo film, letture e canzoni che possono ricordarti della relazione finita: un giorno riuscirai a sorridere di questi accorgimenti, ma concedi alla tua mente e al tuo cuore il tempo di riposare.