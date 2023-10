Gratta e Vinci, quali sono quelli più vincenti: i migliori per farti intascare un mucchio di soldi

I gratta e Vinci sono tra i giochi preferiti dagli italiani, eppure, non tutti sanno che alcuni offrono maggiori possibilità di intascare soldi. Ecco quali sono i più vincenti.

Attualmente, sono tantissimi i Gratta e Vinci disponibili sul mercato. I tagliandi da grattare offrono diverse modalità di gioco e di prezzo che va dai 0,50 centesimi di euro per salire a 1, 2,3, 5, 10, 20 e fino a 25 euro.

Ma oltre alle caratteristi del gioco e alle differenze di costo, i Gratta e Vinci si differenziano anche per le probabilità di vincita. Ovviamente, i biglietti vincenti sono il sogno di tantissimi italiani. Chi non desidera intascare un bel bottino investendo solo una manciata di euro?

Allora è il caso di sapere quali sono i migliori Gratta e Vinci, cioè, quali offrono maggiori possibilità di vincita.

Gratta e Vinci: quali sono quelli più vincenti

Come hanno spiegato gli esperti di Grattinovincente.com, esistono oltre 60 versioni differenti di biglietti Gratta e Vinci, divise in Plus, Super Fun, Multiprice, Multiflexy line e Re – Play. Come abbiamo anticipato, ogni biglietto presenta diverse caratteristiche, modalità di gioco e di prezzo. Chiaramente, più alto è il costo del tagliando da grattare e più ricchi sono i premi messi in palio.

Ma tornando alla domanda iniziale, quali sono i Gratta e Vinci più vincenti, cioè, quelli che offrono la più alta probabilità di intascare un bel bottino? Stando a quanto riferito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM), ovvero, l’agenzia che regola il gioco d’azzardo in Italia, la probabilità di vincita coni Gratta e Vinci è pari a 1 su 3,6, praticamente il 27%. Un dato piuttosto basso che, però, fa riferimento a tutte le tipologie di lotteria istantanea.

Per quanto riguarda, invece, i Gratta e Vinci che danno la più alta probabilità di vincere soldi a chi li acquista sono:

• Nuovo II Miliardario Maxi da 20 euro, con un biglietto vincente ogni 2,99, insomma il 33,44% di possibilità di vincere un premio che va dai 20 euro ai 5 milioni di euro.

• Nuovo Mega Miliardario da 10 euro, offre il 31,54% di probabilità di vittoria con un biglietto vincente ogni 3,17. I premi che si possono intascare partono da un minimo di 10 euro fino a un massimo di 2 milioni di euro.

• Nuovo II Miliardario Mega da 10 euro, un biglietto vincente ogni 3,46. In pratica il 28,90% di possibilità di intascare dai 10 euro fino ai 2 milioni di euro.

• M’ama non M’ama da 3 euro, con una probabilità di vittoria del 27,24%. C’è un biglietto vincente ogni 3,67 e i premi partono da 3 euro fino a 200 mila euro.

• Super Sette e Mezzo da 3 euro, ogni 3,85 biglietti ce n’è uno vincente. Le probabilità di portarsi a casa un premio che va dai 3 euro ai 200 mila euro, in questo caso, sono del 25,97%.