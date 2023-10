Il segreto di una relazione stabile? Non annullarsi per il proprio partner

Rinunciare a identità, interessi, amici e convinzioni in nome della relazione è un segno di auto-annullamento: come imparare a uscirne.

Nel contesto delle relazioni, è fondamentale mantenere un equilibrio tra dare e ricevere amore, rispetto e felicità.

Tuttavia, talvolta ci troviamo intrappolati nell’auto-annullamento all’interno di una relazione, perdendo la nostra identità individuale nel processo.

Questo fenomeno può manifestarsi in modo più o meno evidente e spesso è associato a dinamiche di dipendenza emotiva o relazioni tossiche.

Il mantenimento di una relazione sana richiede sforzi da parte di entrambi i partner: ognuno ha la responsabilità di preservare l’equilibrio e di trovare compromessi che siano accettabili per entrambi.

Una relazione è un terreno da coltivare in due

Affinché una relazione funzioni, ciò che conta di più è il lavoro di squadra. Alcune persone si dedicano a costruire e preservare una relazione sana, mentre altre finiscono per annullarsi nel processo. L’auto-annullamento può verificarsi quando uno dei partner si mette costantemente in secondo piano a favore dell’altro, perdendo se stesso nel processo.

Questa dinamica disfunzionale può derivare da esperienze dell’infanzia in cui la persona ha imparato a mettere da parte i propri bisogni per soddisfare quelli degli altri. Riconoscere e ammettere questa situazione non è facile e può anche richiedere un aiuto professionale, ma quando ci rendiamo conto di quanto stiamo sacrificando della nostra identità, è un chiaro segnale che la relazione non è equilibrata e sana.

Guarire se stessi per guarire la propria relazione

Il timore dell’abbandono può spingere le persone a prendere decisioni in funzione dell’altro e ad annullare se stesse pur di evitare il rischio di perdere il partner: si tratta di un meccanismo inconscio, una sorta di autodifesa autodistruttiva. In questi casi, la comunicazione diventa essenziale per evitare che piccoli disaccordi diventino ferite più profonde. Accettare questioni irrisolte e lasciarle senza discussione crea un ambiente di tensione costante: meglio affrontare questi problemi con sincerità piuttosto che ignorarli.

Una relazione sana dovrebbe essere basata sul concetto di interdipendenza, in cui entrambi i partner mantengono la propria identità e individualità. Il rispetto per se stessi è, a tutti gli effetti, fondamentale. Se non riconosciamo il nostro valore e ci trattiamo come se dovessimo essere annullati per amore, la relazione non sarà sana. L’amore dovrebbe portare gioia e felicità, non auto-annullamento. Se impariamo a rispettarci, possiamo costruire relazioni più equilibrate e appaganti.