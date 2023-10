L’acqua del rubinetto fa venire i calcoli? Sfatiamo i falsi miti: scopri subito la verità

Tra le credenze popolari più diffuse c’è quella che bere l’acqua del rubinetto fa venire i calcoli ecco la verità

L’acqua è un bene importante e un nutrimento essenziale per il corpo. Per restare in ottima salute ogni individuo necessita di almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Se questa viene a mancare il corpo si disidrata e gli organi non riescono a svolgere le loro funzioni vitali. Un rischio concreto per la salute e la vita.

Tanto e vero che si può restare senza cibo fino a 20-30 giorni ma se rimaniamo senza acqua per 14 giorni potremmo morire. Inoltre bastano solo 2 giorni senza acqua perché si presentino i primi problemi come addensamento del sangue, affaticamento del cuore e collasso. Dopo tre giorni senz’acqua si possono presentare calcoli renali, difficoltà a respirare, e poi spossatezza, difficoltà di concentrazione. Un degrado fisico e mentale progressivo fino allo spegnimento completo. Ma tornando all’acqua del rubinetto, fa bene o fa male?

Acqua del rubinetto, fa venire i calcoli o no?

La paura di molte persone è che bevendo l’acqua che sgorga nelle nostre case possano formarsi i calcoli renali. Tale dubbio porta i consumatori a comprare acqua in bottiglia piuttosto che bere quella del rubinetto oppure applicano costosi sistemi di purificazione con particolari filtri pensando di risolvere il problema. Ma c’è davvero una connessione tra i calcoli renali e l’acqua di casa? Prima di tutto cerchiamo di capire cosa sono e come si formano.

I calcoli renali sono masse solide formate da cristalli nel tratto urinario. Si possono sviluppare a causa di vari fattori, tra cui l’eccesso di certe sostanze nelle urine, come calcio, ossalati, acido urico e altri composti. Alcuni fattori di rischio noti per la formazione di calcoli renali includono una dieta ricca di sodio, basso consumo di acqua, e condizioni mediche come l’iperparatiroidismo. Quindi diverse cause da conoscere per evitare, per quanto possibile, la loro formazione.

L’acqua del rubinetto può variare nella sua composizione chimica a seconda della fonte e del trattamento a cui è stata sottoposta. Tuttavia in Italia l’acqua dell’acquedotto è soggetta a rigorosi controlli di qualità per garantire che sia sicura da bere. Solitamente subisce processi di disinfezione e filtrazione per rimuovere eventuali contaminanti nocivi prima di essere distribuita nelle case dei cittadini. Ma può essere colpevole della formazione di calcolosi renale?

Alcuni studi scientifici hanno esaminato la connessione tra il consumo di acqua del rubinetto e la formazione dei calcoli renali. La maggior parte di questi studi ha dimostrato che il consumo di acqua potabile, indipendentemente dalla sua fonte, non può essere in alcun modo associato a tale rischio. Per prevenirli, è invece importante aumentare l’apporto di acqua può diluire le urine e ridurre la concentrazione di sostanze che possono favorirne la formazione.