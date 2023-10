Il segreto per essere felici? Arriva direttamente dalla Norvegia: migliora salute e benessere mentale

Si chiama Friluftsliv, la pratica made in Norvegia che aiuta a ritrovare se stessi e ad aumentare salute e benessere. Ecco il segreto per essere felici.

La ricerca della felicità è una costante della condizione umana. Tuttavia, per trovarla non esiste una regola unica per tutti. Sebbene, non debba essere considerata rara e irraggiungibile, talvolta, arrivare alla felicità può rivelarsi un percorso lungo e complicato, che richiede impegno costante.

Una buona pratica per aumentare il proprio benessere e, dunque, trovare la felicità arriva dalla Norvegia e si chiama Friluftsliv. Questo termine, letteralmente impronunciabile, tradotto vuol dire “vita all’aria aperta”, ma esprime un concetto ancora più importante.

Si tratta di una pratica piuttosto diffusa in Norvegia e promuove un approccio esistenziale inclusivo, che lega la felicità ai fili connettivi della natura. In buona sostanza, la filosofia alla base del Friluftsliv è immergersi nella natura per vivere un’esperienza di profonda connessione con il proprio io e con gli altri, quindi, imboccare la strada per la felicità.

Friluftsliv, cos’è lo stile di vita norvegese

Ha un nome praticamente impronunciabile, ma promette una vita felice. Il Friluftsliv è una tradizione norvegese che evidenzia i benefici della vita all’aria aperta, senza necessariamente far riferimento a una specifica attività, ma dalla quale il nostro spirito può trarre linfa vitale e giovamento.

Dunque, questa pratica rimanda a uno stile di vita in grado di procurare gioia, allontanandosi dai ritmi frenetici di tutti i giorni, per questo ancora molto amata dai norvegesi. Secondo un recente sondaggio, infatti, oltre l’83% dei norvegesi è interessato al Friluftsliv, ogni settimana il 77% trascorre del tempo nella natura, mentre, il 25% lo fa praticamente tutti i giorni.

Sono illuminanti le considerazioni di Hans Gelter della Lulea University of Technology, che in un suo articolo ha parlato del sul suo viaggio in canoa lungo il Wind River nel nord dello Yukon: “Non eravamo lì per conquistare la natura, per competere o battere la natura, per vincere una gara o per fare meglio di altri. Eravamo lì per vivere nel, e con, il fiume e i suoi dintorni. Alcuni giorni abbiamo pagaito duro solo per sentire la felicità di lasciare che i muscoli e il corpo lavorassero duramente: alcuni giorni siamo semplicemente andati alla deriva con la corrente riposando nelle canoe ascoltando la musica del fiume, del vento e delle canzoni degli uccelli. Non avevamo nessun obiettivo nella vita se non quello di sopravvivere e goderci il momento, divertirci insieme e andare avanti, non secondo un orario, ma secondo i nostri ritmi interni e i ritmi della natura. Facendo questo abbiamo imparato di più su noi stessi, l’uno dell’altro, il paesaggio circostante, e il nostro posto nel mondo. Questa è la vera essenza di friluftsliv”.