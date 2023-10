Al via i primi trasferimenti da Intesa Sanpaolo a Isybank: i cambiamenti per iban e carte

Sono iniziati i primi trasferimenti dei clienti di Intesa SanPaolo a Isybank. Ecco quanti correntisti riguarda e quali saranno i cambiamenti riguardo a Iban e carte di credito

Era nell’aria, ma adesso è iniziata ufficialmente la transizione di diversi utenti da Intesa Sanpaolo a Isybank. Dalla metà di ottobre il processo di trasferimento di circa 4 milioni di clienti verso la nuova banca digitale lanciata proprio dal gruppo Intesa Sanpaolo è diventato realtà.

Molti correntisti della nota banca però sono rimasti stupiti da questo repentino passaggio. Per poter verificare se è già avvenuto o meno è necessario controllate le notifiche arrivate sull’applicazione. La comunicazione infatti avviene solo ed esclusivamente su questo tipo di canale.

Passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank: cosa succede alle carte

A prescindere dal trasferimento ciò che interessa di più ai correntisti sono i possibili cambiamenti. È bene subito precisare che saranno molteplici in primis l’Iban, ovvero l’International Bank Account Number che serve per ricevere o inviare denaro. Un particolare di non poco conto e che spingerà molti lavoratori dipendenti a dover fornire il nuovo codice ai propri datori di lavoro.

Niente paura, c’è un anno di tempo per potersi abituare al nuovo Iban. Fino al 16 ottobre 2024 la banca si occuperà di accreditare automaticamente i bonifici dal vecchio al nuovo iban. Per il prossimo anno gli stipendi arriveranno comunque ma poi verranno bloccati perché il trasferimento dei bonifici dal vecchio iban a quello nuovo non sarà più permesso.

Un processo che la stessa Intesa ha chiarito in una delle comunicazioni ufficiali inerenti il passaggio a Isybank. A tal proposito il nuovo iban sarà fornito sull’applicazione circa 30 giorni prima del passaggio effettivo.

Per quanto concerne le carte invece non ci sarà nessun problema. Le carte griffate Intesa Sanpaolo potranno infatti essere utilizzate fino alla loro scadenza così come sarebbe avvenuto prima del passaggio a Isybank. Stessa sorte per il pin che in caso di dimenticanza potrà essere recuperato con la funzionalità “Recupera Pin” che si trova all’interno della sezione “Carte” dell’app Isybank.

Ad ogni modo il singolo cliente deve comunque attendere la comunicazione specifica del passaggio alla nuova banca. Nella nuova app sarà trasferita anche tutta la documentazione prodotta negli ultimi dieci anni con Intesa Sanpaolo. Per i più infastiditi e contrariati da questo cambiamento c’è la possibilità di chiudere il conto. Solo così si può di fatto recedere da Isybank e optare poi per un’altra banca.