Le sei abitudini che ti fanno sentire più scarico: abbandonale subito per ritrovare l’energia perduta

Alcune abitudini non propriamente sane assorbono le nostre energie più del dovuto e ci fanno sentire più stanchi e meno produttivi. Ecco quali sono e perché sarebbe opportuno eliminarle

I periodi in cui ci si sente particolarmente stanchi sono piuttosto fisiologici. D’altronde i ritmi che la società moderna ci impone sono decisamente più stressanti rispetto a quelli di un tempo, ma purtroppo alle volte si fa fatica a sopperire a questa routine.

Purtroppo però la stanchezza e la mancanza di forze ci portano a togliere del tempo ad altre importanti attività che in realtà sarebbero molto produttive per il nostro benessere psicofisico. E quindi si cade in un circolo vizioso malsano in cui si sviluppano degli atteggiamenti che in realtà possono essere decisamente dannosi.

Le cattive consuetudini che possono essere deleterie per le nostre giornate

Di base si è meno attivi e propositivi quindi una volta terminati gli impegni da portare obbligatoriamente a termine come quelli lavorativi e familiari si tende a lasciarsi andare. In primis si trascura l’alimentazione e si tende a prediligere cibi sbrigativi e non propriamente sani. Spazio quindi ad alimenti grassi, eccessivamente zuccherosi e privi di nutrienti. Alla lunga però contribuiscono a far aumentare la stanchezza.

Questi infatti rallentano la digestione e provocano un maggior afflusso di sangue nell’apparato digerente. Le energie vengono così indirizzate verso il processo digestivo e non sono più a disposizioni per le nostre attività fisiche e mentali. Dunque eliminare il cibo spazzatura è più che un consiglio.

Cambiando focus, anche lamentarsi sempre contribuisce a dimezzare le nostre forze. Ogni istante passato a recriminare sui problemi e le ingiustizie della vita ruba numerose energie. Meglio centellinarle per qualcosa di più proficuo e che lasci in dote maggiore serenità.

Molto importanti per il nostro benessere psicofisico sono anche le frequentazioni che abbiamo. Avere intorno persone che non ci stimolano nel giusto modo o che passano il loro tempo a criticarci ed affliggerci con i loro problemi ci porta ad essere più stanchi e privi di forze. Da abolire anche “l’overthinking” ovvero il pensare troppo. Di base non porta a nulla se non a consumare energie nervose che potrebbero servire in altri ambiti.

Non può mancare all’appello la mancanza di attività fisica. Oltre che per il corpo è importante anche per la mente che con l’esercizio scarica tutte le tensioni. Inoltre stare troppo tempo al palo renderà più difficoltose anche attività routinarie come salire le scale o rincorrere l’autobus quando si è in ritardo. Il tocco finale sarebbe quello di tenere alla larga il più possibile dall’ondata di cattive notizie che ormai sono reperibili semplicemente facendo scroll con il proprio smartphone.