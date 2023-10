Camminare è un toccasana per la salute, ma quanti passi bisogna fare per avere benefici? Le raccomandazioni dell’OMS

Camminare ogni giorno è un vero e proprio toccasana per la salute, ma quanti passi è meglio fare per avere benefici? Le raccomandazioni dell’OMS.

Tutti sanno che fare una regolare attività fisica è un vantaggio per la salute. In particolare, camminare comporta diversi benefici. Innanzitutto, una regolare passeggiata contribuisce a contenere il desiderio di cibo e, quindi, rappresenta un vero e proprio freno ai chili di troppo. Ovviamente, camminare aiuta anche a bruciare calorie e a dimagrire. Inoltre, secondo quanto emerge da diversi studi, andare a piedi riduce il dolore correlato all’artrite e, addirittura, in alcuni casi può prevenire l’insorgere dell’infiammazione alle articolazioni.

Diversi studi sostengono anche che chi cammina regolarmente rinforza le difese immunitarie e riduce significativamente il rischio di cancro, diabete e Alzheimer. Infine, fare passeggiate contribuisce il miglioramento dell’umore, quindi a scacciare lo spettro della depressione.

Insomma, camminare fa bene, c’è poco da girarci intorno, ma quanti passi è meglio fare per godere di tutti i benefici?

Quanti passi bisogna fare al giorno

Camminare è un vero e proprio toccasana per la salute, ma quanti passi bisogna fare al giorno per avere benefici? Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) l’ideale sarebbe fare dieci mila passi al giorno. Ovviamente, si tratta di un numero indicativo che può essere spalmato nell’arco della giornata. Di primo acchito, fare dici mila passi in un giorno potrebbe sembrare davvero tanti, soprattutto, per chi svolge un lavoro sedentario. Ma con un pizzico di organizzazione e di buona volontà, dieci mila passi diventano un traguardo facilmente raggiungibile per tutti.

A conti fatti, 10 mila passi corrispondono a quasi 8 km e per centrare ogni giorno l’obiettivo, spesso, basta apportare alcune piccolissime modifiche alla propria routine quotidiana. Ad esempio, potrebbe essere una buona idea preferire le scale all’ascensore, evitare di usare la macchina per piccoli spostamenti o parcheggiarla più lontano dal luogo di destinazione. Qualora la strada per il lavoro dovesse essere troppo lunga per riuscire a fare a meno dei mezzi di trasporto, una mossa astuta, potrebbe essere scendere qualche fermata prima e camminare per il restante tragitto. Se, invece, proprio non si riesce a stare lontani da casa, una buona idea potrebbe essere incorporare il movimento nella propria routine casalinga.

Con questi stratagemmi sarà più facile raggiungere l’obiettivo dei 10 mila passi al giorno e godere dei tanti benefici che apportano all’organismo.