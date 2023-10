Come preservare il proprio amore in questa fase di rapporti fugaci: cosa va tassativamente evitato

Far durare una relazione al giorno d’oggi non è per niente semplice soprattutto se non si mettono da parte alcuni comportamenti che potrebbero essere deleteri

Inseguire l’amore è un qualcosa che accomuna tante persone. Purtroppo però non tutti riescono a coronare i loro sogni in tal senso e spesso si ritrovano a fare i conti con storie finite in malo modo o con rapporti nemmeno mai iniziati. Una dura realtà che dovrebbe portare a far riflettere su ciò che non va e su cosa si potrebbe fare per rendere più stabili i propri legami.

Ovviamente le cose si fanno in due, al contempo però alcuni comportamenti del singolo possono pregiudicare la stabilità dell’idillio amoroso e rendere impossibile il prosieguo dello stesso. Dunque prima di lasciarsi andare con un nuovo partner sarebbe opportuno guardare bene dentro se stessi per capire quali sono gli aspetti che non vanno.

Cosa non bisogna fare se si vuole avere una relazione stabile e duratura

La prima cosa è non giudicare troppo in fretta. Meglio lasciare da parte le paure che impediscono di fidarsi e dare all’altra parte la possibilità di potersi rivelare completamente. Inoltre è bene non ricercare mai un appagamento immediato. Una relazione ha sempre bisogno di crescere nel tempo.

Non esiste un periodo ideale per uscire con qualcuno. Fissare degli standard o degli obiettivi può rappresentare un ostacolo verso la felicità. L’ideale è vivere il vero l’amore con più disinvoltura lasciando da parte stereotipi come il “principe azzurro” o “la ragazza della porta accanto”.

Se il lavoro di introspezione ci porta a farci capire che cerchiamo sempre le “solite storie” allora è il caso di provare qualcosa di diverso che ci faccia uscire dalla comfort zone. Frequentare una persona che abbia un carattere diverso può essere un buon viatico. Attenzione però a non andare troppo oltre, non deve essere proprio agli antipodi.

Un altro errore da non commettere è quello di idealizzare la persona con la quale si sta uscendo solo perché ci fa battere forte il cuore. Sbagliatissimo. È molto più opportuno mantenere il contatto con la realtà e non perdere di vista la propria individualità. Gli spazi personali non devono mancare mai nonostante si decida di vivere in coppia. Anche quando arriva il momento di troncare è meglio fermarsi a ponderare. Chiedersi il perché si arriva a tanto può sembrare banale, ma in realtà è fondamentale per evitare che la ragione prevalga sull’istinto.