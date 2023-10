Come identificare i traditori, ne esistono tre categorie: Attenzione alla terza!

Chi tradisce lo fa con spirito diverso sono state identificate tre diverse categorie di traditori ecco quali sono e perché lo fanno

Se hai subito un tradimento sai bene che si tratta di un atteggiamento deleterio per le vittime. Chi lo fa spesso agisce senza pensare al dolore e umiliazione che può provocare, ma ci sono anche persone che tradiscono proprio per fare del male. diversi studi hanno osservato i comportamenti e la mentalità di chi agisce in questo modo e i risultati sono stati sorprendenti.

Dai dati raccolti sono state evidenziate tre categorie di traditori. Si tratta di diversi tipi di persone con personalità differenti ma soprattutto mossi da motivazioni molto varie. Alcuni invece hanno un carattere debole e facilmente influenzabile quindi incapaci di reagire nel modo giusto. Ecco i dettagli di ogni tipologia utile da conoscere per sapere come reagire al tradimento nel modo corretto.

Le tre categorie dei traditori, riconoscile per difenderti

L’infedeltà si divide in diverse tipologie e ulteriori sottocategorie. Il traditore è sempre una persona che non è adatta alla vita di coppia, ma la motivazione per cui non ha rispetto per il partner può essere differente. Ecco le tipologie identificate dalla psicologia.

Traditore sessuale. Se si tratta di un’infedeltà sessuale è molto importante comprendere perché accade, ci sono i traditori seriali che collezionano avventure per poi vantarsi della collezione di donne con gli amici o compiacersene in privato. In questo caso, non sperare che cambi o lo accetti o lascia andare e lui continuerà a fare il conquistatore per soddisfare il suo ego. La scusa più comune è quella che riguarda il lavoro che dura sempre di più facendogli fare spesso tardi.

Traditore occasionale. Chi cerca avventure di una notte, approfitta di ciò che gli capita. Le occasioni sono varie e diverse tra loro. Una collega esuberante, una sconosciuta ad un party o una cena di lavoro con sfumature sexy. Questo tipo di traditori non cercano l’occasione ma restano passivi cedendo subito alle avance, purché sia solo per una notte. Ci sono poi i traditori occasionali attivi che, invece, vanno alla ricerca di sesso a breve termine senza nessun impegno e scocciatura.

Traditori per vendetta. Questo tipo di infedeli sono arrabbiati, forse per aver subito un tradimento a loro volta oppure per altri motivi. Per loro il tradimento è un modo di vendicarsi anche se non diranno mai al partner di averlo fatto, gli basta saperlo loro. Ma può anche essere un modo per sentire che valgono ancora qualcosa e che qualcuno è attratto da loro, quindi un’insicurezza di fondo.