Le regole “oscure” da utilizzare per sedurre una persona: ecco le più strane

Esistono diverse tecniche in grado di manipolare la più grande debolezza del genere umano, ovvero il desiderio di piacere. Andiamo a scoprirle insieme

Sedurre una persona è una vera e propria arte e come tante altre non è per niente semplice e scontata. Ognuno ha delle tecniche proprie e personali ma non è detto che queste possano portare ad ottenere l’effetto sperato. Per effetto di ciò possono essere utili dei suggerimenti che sono racchiusi in un libro intitolato “L’arte della seduzione” di Robert Greene.

Ecco quali sono secondo il maestro della persuasione le tecniche da utilizzare per poter aver successo in ambito relazionale e sentimentale. Ovviamente tutto dipende dalla tipologia di “preda” che si vuole andare a conquistare. Un occhio di riguardo andrebbe dato a quelle che possono essere maggiormente inclini al proprio fascino.

Tutte le tecniche per sedurre le persone ed avere successo

In qualche modo bisogna andare a colmare qualche mancanza della persona. Chi si sente pienamente soddisfatto è difficile da sedurre. Al contempo deve suscitare forti emozioni così da rendere le manovre seduttive più naturali e dinamiche. Meglio avvicinarsi in maniera indiretta e senza far trasparire la propria voglia di sedurre. Qualora si vada subito al punto si rischia di generare una resistenza difficile da attenuare.

Una volta suscitata la curiosità della controparte bisogna alimentare l’interesse prima possa arrivare qualcun altro a guastare questa sorta di equilibrio inziale. L’ideale è inviare segnali contrastanti, talvolta duri e in altre circostanze teneri. In questo modo si affascina la persona desiderata e al tempo stesso stesso la si confonde, il che può essere un ulteriore punto a favore.

Costruirsi una buona reputazione in termini di fascino è sicuramente un altro tassello da aggiungere. Nella società contemporanea pochi sono attratti da persone che gli altri evitano o trascurano. Al contrario si inseguono coloro che hanno già attirato interesse. Per chi viene corteggiato è motivo di vanità essere il prescelto di qualcuno che mostra il proprio interesse per lasciarsi alle spalle la folla di ammiratori.

Entrare nel loro spirito può sembrare una banalità ed invece è qualcosa di talmente importante che può fare la differenza. Mai però dare tutto per scontato. Il partner in fase embrionale va tenuto col fiato sospeso così che possa lasciarsi andare all’interrogativo sul cosa verrà dopo. Prestare attenzione ai dettagli, alternare la propria presenza e assenza, isolare la vittima e mescolare il piacere con il dolore sono altri ingredienti da aggiungere alla propria ricetta di seduzione.