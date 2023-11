Quali sono i segni zodiacali più fortunati in assoluto? Scopri se sei nato sotto una buona stella!

Secondo le stelle, ci sono segni che più di altri hanno fortuna nella vita. Ecco quali sono i preferiti dalla Dea Bendata.

“Siamo noi gli artefici del nostro destino o la fortuna influisce nella nostra vita?” Questa è una delle domande vecchie quanto il mondo, alla quale gli astrologi cercano di dare una risposta.

Secondo le stelle, infatti, esistono dei segni zodiacali che più di altri riescono ad avere maggiori possibilità di incappare in eventi favorevoli nel corso della vita. Benché, come molti sanno, gran parte della fortuna o della sfortuna ha a che fare con il nostro atteggiamento, a metterci lo zampino ci sono anche le stelle. Infatti, per sapere se ci sono maggiori possibilità di essere baciato dalla Dea Bendata, è importante avere Giove a favore nell’oroscopo.

Infatti, Giove è il pianeta delle massime sensazioni positive: benessere, felicità, ottimismo. Dunque, avere questo pianeta dalla propria parte significa anche attirare la fortuna! Allora andiamo al sodo e scopriamo quali sono i segni zodiacali più fortunati!

I segni zodiacali più fortunati

Come abbiamo visto, secondo gli astrologi ci sono segni che hanno maggiori possibilità di incappare in eventi favorevoli, nel corso della loro vita, grazie al favore di Giove. Questo pianeta, infatti, simboleggia abbondanza, prosperità e buona sorte. Giove in buona posizione, dunque, potrebbe essere la chiave per essere baciati dalla fortuna.

Tra i segni con Giove a favore, c’è l’Ariete. Chi è nato sotto questo segno può contare sulla Dea Bendata, non solo in ambito sentimentale, ma anche in quello lavorativo, economico e nel gioco. Anche il Toro è un segno piuttosto fortunello! I nati sotto il segno del Toro possono contare spesso sul favore di Giove, che porta grande fortuna e benessere con il minimo sforzo! A fare compagnia all’Ariete e al Toro, c’è il Cancro. Anche chi è nato sotto questo segno non può lamentarsi in quanto ad eventi favorevoli e buona sorte. La presenza di Giove, porta grandi benefici anche ai nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno.

Infine, il pianeta del benessere è dalla parte anche del segno dei Pesci. I nati sotto questo segno sono tra i più fortunati, se non i più fortunati in assoluto. La vita è sempre pronta a regalare grandi soddisfazioni ai Pesci, sotto l’aspetto fisico, oltre che quello economico e sentimentale.