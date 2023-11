L’Oroscopo 2024 parla chiaro: quali segni troveranno l’amore e quali invece no

Secondo le previsione riguardanti l’Oroscopo 2024 solo pochi segni riusciranno a trovare l’anima gemella nell’anno nuovo mentre per gli altri l’appuntamento è ancora rimandato

Gli Oroscopi in vista del 2024 già impazzano e molte persone sono alla finestra per cercare di capire se il prossimo per loro sarà l’anno dell’amore. Questa prospettiva chiaramente riguarderà solo alcuni segni, mentre altri avranno maggior fortuna sul lavoro, negli affari e in altri ambiti della vita.

In queste sede ci focalizzeremo in particolar modo su i segni zodiacali che nel 2024 potrebbero finalmente trovare la tanto sospirata anima gemella. Attenzione però si tratta di una possibilità riservata solo a pochi eletti con buona pace degli altri che invece dovranno pazientare ulteriormente.

Oroscopo 2024: i due segni più fortunati in amore

Sotto questo punto di vista spicca lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre). Il 2024 sarà una sorta di anno magico. L’amore finalmente potrebbe bussare alla porta di questo segno che lo aspettava da tanto. Ma le belle notizie non finiscono qui. Anche sul fronte professionale le novità saranno molteplici. Certo ci saranno delle prove importanti da affrontare, alla fine però arriveranno solo grandi soddisfazioni.

Stesso discorso anche per i Pesci (19 febbraio – 20 marzo). L’anno nuovo ha in serbo tante emozioni e concederà la possibilità di tagliare degli importanti traguardi. L’amore però regna sovrano e per chi è alla ricerca sembra essere davvero la volta buona. L’anima gemella è dietro l’angolo, bisogna solo andarsela a prendere.

Questi sono i segni che più di altri potranno guardare al 2024 con un rinnovato entusiasmo per quanto concerne l’ambito sentimentale. Per gli altri però ci sono comunque buone notizie. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine e Bilancia grazie alle caratteristiche peculiari riusciranno a rinsaldare i loro rapporti e a vivere serenamente la loro passione.

Il Sagittario invece può potenzialmente vivere dei momenti indimenticabili con la propria dolce metà, così come il Capricorno che grazie alla sua lealtà può dare nuova linfa al proprio legame. L’Acquario dal canto suo è pronto ad aprire la porta a nuovi rapporti significativi e duraturi. Il tutto grazie all’altruismo e alla generosità.

In generale il quadro amoroso per il 2024 è piuttosto roseo un po’ per tutti i segni, ma Scorpione e Pesci spiccano per distacco su tutti gli altri. D’altronde l’amore è così fa dei giri immensi ma prima o poi arriva. Stavolta sembra essere il loro turno a patto però che vivano il tutto all’insegna dell’attivismo senza aspettare che le chance amorose scendano dal cielo.