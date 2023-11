La magia della scansione documenti con il tuo smartphone: facile, veloce ed efficiente

Uno scanner in casa può essere comodo, ma se ne fai un uso sporadico, non preoccuparti: basta uno smartphone per digitalizzare i documenti.

Nell’epoca in cui viviamo, la digitalizzazione dei documenti sta diventando sempre più cruciale sia da un punto di vista pratico che ecologico.

La scansione dei documenti consente di archiviarli in modo sicuro, riducendo l’uso di carta e semplificando la condivisione, la firma e l’accesso ai documenti in modo rapido ed efficiente.

Ma cosa fare se non hai accesso a uno scanner tradizionale in casa? La soluzione è letteralmente nelle tue mani grazie alle funzionalità della fotocamera del tuo smartphone, che può trasformarsi in uno scanner portatile.

Questa funzione è accessibile a tutti, anche se diversa in base al sistema operativo del tuo telefono. Di seguito vedremo come funziona per i telefoni di supporto Android e quelli con sistema operativo iOS.

Android: tutte le soluzioni

Se possiedi un dispositivo Android, lo standard di mercato, puoi facilmente scannerizzare i documenti utilizzando la fotocamera integrata. Basta aprire l’app fotocamera, inquadrare il documento desiderato, scattare una foto e poi utilizzare un’app di conversione in PDF per salvare il documento scannerizzato. Una volta convertito in PDF, puoi condividerlo facilmente tramite email, messaggi o altre app di condivisione. Questo rimane sicuramente un metodo semplice e veloce per scannerizzare e condividere i tuoi documenti utilizzando il tuo smartphone Android.

Tuttavia, alcune foto potrebbero perdere la qualità durante la conversione in PDF, pertanto ti consigliamo di utilizzare app dedicate per ottenere risultati migliori. Tra le migliori sul mercato, Google Drive è la prima soluzione, e molti dispositivi Android la forniscono preinstallata. In alternativa puoi utilizzare Office Lens, app di casa Microsoft che consente di scannerizzare rapidamente documenti e condividerli tramite email come allegati.

iPhone e sistemi iOS: tutte le soluzioni

I dispositivi mobili Apple con iOS 11 o versioni successive dispongono di un pratico strumento di scansione di documenti integrato nell’app Note. Per utilizzarlo dovrai semplicemente aprire l’app, selezionare l’opzione “Scansione documenti” e poi scegliere la modalità automatica, regolando gli angoli del documento nel caso sia necessario. Una volta terminato, ti basterà salvare il file per poter procedere. Anche le fotocamere Apple consentono la scansione e il salvataggio in PDF.

Oltre a queste opzioni native, puoi scaricare app dedicate, come Adobe Scan o CamScanner, per scannerizzare i documenti con il tuo iPhone. La già citata Office Lens, app di sviluppo Microsoft, è un’altra opzione disponibile anche nello store iOS, e tutte le opzioni già citate sono valide per i dispositivi iOS differenti dagli iPhone, come per esempio gli iPad.