La scienza non ha dubbi: le coppie che litigano di più restano insieme più a lungo

Le discussioni sono parte integrante della vita di una coppia, ma al contrario di quanto si tende a pensare possono essere “benefiche” per il rapporto. Ecco cosa dicono gli esperti in merito

I litigi in una coppia sono qualcosa di fisiologico, ma spesso vengono visti come demoniaci e deleteri. Al contrario invece possono diventare delle vere e proprie risorse in grado di dare nuova linfa e continuità al rapporto. Ovviamente ciò non significa che se si litiga ogni giorno e a qualsiasi ora la situazione sia sotto controllo.

Tutto dipende anche dalle modalità e dall’impostazione delle discussioni. Solo al verificarsi di alcuni presupposti, i litigi si possono definire costruttivi e sono indice di una relazione stabile e duratura. A tal proposito può essere estremamente significativo il parere della dottoressa Stephanie Sarkis, esperta di questo genere di tematiche.

Quando i litigi in una coppia possono essere produttivi: la spiegazione scientifica

A suo modo di vedere evitare le discussioni può creare tensioni a lungo raggio visto che i partner potrebbero esitare ad esprimere i propri sentimenti per evitare di causare ulteriori danni. Inoltre ha dichiarato di avere maggiori remore sulle coppie che non litigano mai, anche se il termine più appropriato è discutere.

Si possono infatti esporre i propri punti di vista senza insultarsi e senza per forza alzare la voce. Chiaramente si può non essere d’accordo con il punto di vista dell’altro e talvolta si continua a portare avanti il proprio pensiero. Il tutto però sempre con rispetto reciproco e con quella mentalità volta alla crescita.

Si capiscono quali tratti sono negoziabili e su quali invece si può chiudere un occhio e cercare di mediare verso l’altro. Al contrario si è detta stranita nel caso in cui una coppia si recasse nel suo ufficio dicendo di non aver mai litigato. Un qualcosa di razionalmente infattibile visto che è non è possibile essere sempre d’accordo su tutto.

Per quanto concerne invece i consigli su come gestire i malumori con la propria dolce metà eccone alcuni che ti possono aiutare a gestire questo genere di conflitti. La prima cosa da fare è concentrarsi su un argomento alla volta per evitare di sentirsi sopraffatti ed evitare di perdere di vista l’obiettivo iniziale dell’argomento. È bene poi ricordarsi che con il partner si lavora insieme per risolvere un problema e non l’uno contro l’altro. Al contempo è importante darsi dei limiti ed evitare di urlare contro l’altro soprattutto se gli animi sono già abbastanza agitati.