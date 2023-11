Addio 18App, arrivano “Carta Cultura Giovani” e altri incentivi: come funzionano e come ottenerli

Il Bonus Cultura introdotto nel 2016 lascia spazio a nuovi incentivi mirati: in arrivo Carta Cultura Giovani e Carta del Merito.

Il bonus cultura 18app, noto strumento di incentivo al consumo culturale tra i giovani, ci dirà presto addio in modo definitivo.

Il governo Meloni aveva già annunciato che, a partire dal 2024, sarebbero stati introdotti due nuovi strumenti per promuovere la cultura giovanile: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito.

La fine anticipata del 18app è stata causata dall’esaurimento dei fondi destinati a questo programma, nato nel 2016, che prevedeva l’assegnazione di una carta elettronica del valore nominale di 500 euro a giovani diciottenni.

Questo strumento mirava a promuovere la crescita culturale e la conoscenza del patrimonio culturale tra i giovani. Le iscrizioni per i nati nel 2004 si erano aperte il 31 gennaio e si sarebbero chiuse il 31 ottobre, ma le risorse sono state esaurite in anticipo.

La fine del Bonus Cultura e della 18App

Sul sito ufficiale di 18app è infatti comparso un avviso che dichiara l’esaurimento del plafond di spesa e annuncia che la piattaforma non consente più registrazioni. La legge stabilisce che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, non possono essere aggiunte ulteriori risorse. Per coloro che sono riusciti a richiedere il Bonus Cultura, esso rimane spendibile fino al 30 aprile 2024.

Questo bonus consente l’acquisto di biglietti per spettacoli teatrali, cinematografici, libri, abbonamenti a giornali e periodici digitali, musica registrata, prodotti audiovisivi, titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, corsi di musica, teatro e lingue straniere. Tuttavia, il bonus destinato ai nati nel 2004 sarà l’ultimo assegnato con queste modalità, in quanto verrà sostituito dalla Carta Cultura Giovani e dalla Carta del Merito. Questi nuovi strumenti opereranno in modo più selettivo rispetto al passato.

Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e Carta Libri: come funzioneranno

La Carta Cultura Giovani, simile al Bonus 18app, prevede un tetto di reddito fissato a 35.000 euro di Isee, al di sopra del quale non si può accedere al sostegno. Sarà assegnata a chi risiede in Italia e ha un permesso di soggiorno in corso di validità, nonché a famiglie con un Isee inferiore a 35.000 euro. La Carta del Merito, invece, verrà erogata come premio per il diploma di maturità, senza limiti di reddito, ai diplomati con votazione di 100 o 100 e lode. Il premio potrà essere utilizzato entro l’anno successivo al compimento dei diciotto anni.

Questa carta sarà cumulabile con la Carta Cultura Giovani, consentendo a studenti che soddisfano i requisiti di entrambi di ottenere entrambi i contributi. Inoltre, è prevista l’arrivo di una Carta Libri del valore di 100 euro per le famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro. Anche questa carta sarà cumulabile con gli altri due bonus per gli studenti.