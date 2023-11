Astinenza dai social per una settimana: l’esperimento da provare almeno una volta nella vita

Una settimana di vacanza dai social network può far bene per svariati motivi, al contempo però può avere anche delle ripercussioni negative sull’umore. Tutti gli approfondimenti sulla tematica

È inutile negarlo siamo completamente succubi dei social network. A prescindere dalle motivazioni che ci spingono ad utilizzarli ogni scusa è buona per andare a vedere le notifiche e le notizie inerenti i profili altrui. Una vera e propria “droga” dalla quale sarebbe opportuno disintossicarsi di tanto in tanto.

Non resta quindi che provare per capire che effetto fa. Si potrebbe seguire la scia dell’esperimento scientifico pubblicato su PLoS ONE in cui i partecipanti hanno rinunciato a questi strumenti per una settimana. I risultati però sono stati diversi e per certi versi piuttosto sorprendenti. Andiamo a scoprirli.

Distacco dai social per una settimana: gli spunti dell’interessante esperimento

Si sono infatti alternati sentimenti positivi e cattivo umore, ma nessuno dei due ha prevalso sull’altro. L’unica cosa certa è che lo stop improvviso dei social media non provoca nemmeno su chi ne fa un uso incessante l’effetto che ha interrompere l’assunzione di una sostanza di cui si è dipendenti.

Andando nello specifico della sperimentazione un gruppo di psicologi dell’Università di Durham nel Regno Unito ha chiesto a 51 studenti tra i 18 e 25 anni che facevano uso dei social in maniera piuttosto intensa di astenersi per una settimana. L’obiettivo era quello di capire se potevano esserci effetti benefici o reazioni nervose tipiche di chi soffre di dipendenza.

L’aspetto interessante che è emerso è il contrasto dello stato d’animo dei partecipanti. Nello stesso tempo si mescolavano una riduzione del cattivo umore e della noia ma anche un abbassamento delle sensazioni positive. Alla base di quest’ultima dinamica può essere annoverata la riduzione dell’opportunità di ottenere approvazione social mediante like e commenti positivi.

Al contempo senza social sono mancati quei confronti controproducenti e quell’ansia sociale che suscitano emozioni negative quando si è costantemente online. A prescindere da ciò circa l’85% dei soggetti che si sono prestati a questo lavoro sono ricascati nell’utilizzo dei social almeno una volta.

Nonostante ciò quasi tutti sono riusciti a diminuire in maniera piuttosto consistente questa abitudine dando prova di avere un certo controllo sull’impulso di utilizzare i social. Quel che è emerso dalla ricerca però ha fatto scaturire un interrogativo (ancora tutto da verificare) secondo cui un uso moderato di questi strumenti possa avere addirittura dei benefici a livello umorale a patto però che si riesca a dire basta a proprio piacimento.