Pagamenti a rate sugli e-commerce, scopri quali sono i migliori servizi

Cresce il numero di e – commerce che offre la possibilità di pagare a rate gli acquisti. Ma quali sono i migliori servizi presenti nel mercato italiano?

Lo shopping online è un trend in continua crescita. Del resto presenta numerosi vantaggi, non solo per i clienti che hanno la possibilità di acquistare qualsiasi prodotto, in qualsiasi momento, comodamente seduti sul divano di casa, ma anche per le aziende. I siti e – commerce, infatti, consentono alle diverse aziende di raggiungere un pubblico molto più vasto e abbatte in modo significativo i costi di gestione dei negozi fisici.

A dare un’ulteriore spinta alla diffusione della pratica dello shop online, l’introduzione da parte di molti e – commerce di comodi sistemi di pagamento a rate, offrendo ai consumatori la possibilità di procedere con i loro acquisti online con più serenità, senza la pressione di dover pagare in un’unica soluzione. Insomma, i clienti possono decidere se pagare tanto subito in un’unica volta, o poco alla volta nel numero di rate che selezioneranno.

Una comodità che contribuisce a stimolare gli acquisti e a fidelizzare la clientela. Ma quali sono i migliori servizi di pagamento a rate sugli e – commerce nel nostro Paese? Scopriamolo di seguito.

I migliori servizi di pagamento a rate sugli e – commerce

Come abbiamo visto, concedere la possibilità ai propri clienti di pagare poco alla volta offre diversi vantaggi, Ma quali sono i migliori servizi di pagamento a rate sugli e – commerce nel mercato italiano?

Tra i primi servizi di pagamenti rateizzati presenti sul mercato italiano, c’è Scalapay. Come si legge da loro sito: “Scalaplay è un innovativo metodo di finanziamento che ti permette di acquistare nei tuoi negozi online e in store preferiti, ricevere immediatamente i tuoi prodotti e pagare in 3 comode rate con scadenza mensile. Il servizio non ha costi aggiuntivi se le rate verranno pagate entro la data di scadenza”. Poi c’è Klarna. Proprio come Scalaplay, anche Klarna offre la possibilità di pagare in tre rate con scadenza mensile, tutte senza interessi.

Altra startup tutta italiana, tra i migliori servizi di pagamento rateizzato sugli e – commerce, è Soisy. A differenza, delle precedenti, Soisy è un vero e proprio sistema di finanziamento online che offre la possibilità di pagare da un minimo di tre a un massimo di 60 rate, con scadenza mensile da pagare a partire dal mese successivo all’acquisto. Infine, ricordiamo Cofidis, che si differenzia dai competitor per la possibilità di optare per un pagamento dilazionato fino a 24 mesi, con prima rata addebitata trascorsi almeno 25 giorni dalla data di spedizione del prodotto acquistato.