Cerchi auto usate? Ecco alcune regole da seguire per assicurarti qualità e convenienza

Stai valutando l’acquisto di un veicolo di seconda mano? Non fermarti al prezzo: tieni a mente questi consigli per fare un buon affare.

Il mercato delle auto non è il più semplice in cui giostrarsi, soprattutto negli ultimi anni: anche questo settore ha subito un notevole rincaro.

L’acquisto di un’auto nuova è diventato sempre più oneroso, spingendo molti verso il settore delle auto usate, che oltre ad un risparmio economico rappresenta anche una soluzione eco-friendly.

Questa tendenza è amplificata dai progressi tecnologici che rendono le auto attuali notevolmente più affidabili rispetto a dieci o vent’anni fa, trasformando un veicolo usato in una scelta praticamente pari al nuovo.

Ovviamente questa regola non si applica uniformemente a tutte le vetture, e molto dipende da come il precedente proprietario ha mantenuto l’auto. Per fare un vero affare, ci sono alcune regole d’oro da seguire: ve le illustriamo noi.

Step fondamentali: confronto, negoziazione e prova su strada

Prima di procedere all’acquisto di un’auto usata, è consigliabile confrontare i prezzi di mercato relativi al modello scelto. Considerare l’anno di immatricolazione, il chilometraggio, le condizioni generali e gli accessori è fondamentale. Molti siti online permettono di consultare le quotazioni e confrontare le offerte di altri venditori. Trovato il prezzo adeguato, negoziare con il venditore permette di ottenere sconti o benefici aggiuntivi, come una garanzia o una revisione gratuita. Non dimenticare di verificare attentamente la documentazione dell’auto e del venditore, stipulare un contratto scritto e completare il passaggio di proprietà; assicurati anche di disporre di una copertura assicurativa completa per eventuali danni all’auto.

La prova su strada è fondamentale per valutare prestazioni e comfort. Accendi il motore a freddo e ascolta eventuali rumori anomali o vibrazioni. Verifica il funzionamento di dispositivi elettrici e durante la guida, presta attenzione al comportamento dell’auto in accelerazione, frenata, sterzata e cambio marcia. Assicurati di testare freni, ammortizzatori e tenuta di strada. L’ideale è coinvolgere un meccanico di fiducia per una valutazione approfondita.

Altri dettagli a cui prestare attenzione

Il chilometraggio è un indicatore cruciale dell’usura di un’auto. Maggiore è la distanza percorsa, maggiori sono le probabilità di necessitare di manutenzione. Tuttavia, non basarti esclusivamente sul contachilometri, che può essere alterato. Verifica la storia dell’auto attraverso le ricevute dei tagliandi, delle revisioni e delle riparazioni effettuate per ottenere un quadro più preciso delle condizioni meccaniche e della manutenzione. L’usura dei pedali del freno e della frizione può fornire ulteriori indicazioni sulla veridicità dei chilometri segnati.

La condizione esterna dell’auto influisce notevolmente sul suo valore. Ispeziona attentamente la carrozzeria in condizioni di luce naturale e tempo asciutto. Cerca segni di ruggine, ammaccature, graffi o differenze di colore che potrebbero indicare danni da incidenti o incuria. Chiedi al venditore spiegazioni su eventuali interventi di verniciatura o riparazioni e valuta la qualità del lavoro svolto. Ruote e pneumatici sono essenziali per la sicurezza e la stabilità dell’auto. Assicurati che i cerchioni siano adatti al veicolo e privi di deformazioni. Ispeziona gli pneumatici per spessore del battistrada, tagli o bolle, e controlla la data di produzione: gli pneumatici hanno una durata media di 5 anni e devono essere sostituiti se troppo usurati o vecchi.