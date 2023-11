Amici, quanto guadagnano i professori di ballo e di canto? La cifra è inimmaginabile

Il talent show condotto da Maria De Filippi anche quest’anno è pronto a sfornare nuovi talenti. Ma quali sono i guadagni degli insegnati della rinomata scuola di Cinecittà? Scopriamoli insieme

Amici è pioniere dei talent show. Nato nel 2001 con il nome di Saranno Famosi ha cambiato nome dopo qualche anno e ancora oggi dopo oltre 20 anni continua a riscuotere successo. Nel corso del tempo è sicuramente aumentata la concorrenza, visto che sono venuti alla luce tanti altri format simili. Poco importa Amici resta un appuntamento fisso per gli italiani appassionati di danza e canto.

Alla conduzione c’è sempre e indiscutibilmente Maria De Filippi che lo ha ideato e lo ha portato avanti con dedizione e zelo. Al suo fianco ci sono ovviamente i professori senza i quali i ragazzi non potrebbero mettere in mostra il loro talento. Ovviamente ci sono stati degli avvicendamenti, ma alcuni dopo diverse edizioni sono ancora lì pronti a scoprire i cantanti e i ballerini del futuro.

Il cachet dei prof di canto e di ballo di Amici 2023/2024

Tra questi spiccano Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, anime storiche del programma. Per l’edizione 2023/2024 sono stati confermati anche Raimondo Todaro ed Emanuel Lo così come Lorella Cuccarini. L’unico avvicendamento con lo scorso anno è quello tra Arisa e Anna Pettinelli che torna nuovamente dietro la cattedra.

Svelati i nomi, una delle grandi curiosità che i fan si chiedono è quella del cachet che percepiscono i prof. A quanto pare non è di poco conto. Secondo quanto trapela sul web si aggira sui 5.000 euro a puntata. Dunque facendo un rapido ed intuitivo calcolo il loro guadagno mensile è di 20.000 euro.

Questa però è un’informazione di carattere generale che non è stata confermata in via ufficiale. Inoltre non è detto che possano esserci delle differenze di retribuzione tra le varie figure presenti all’interno della scuola situata a Cinecittà.

Diverso è il discorso per i ragazzi che prendono parte al talent. A differenza degli insegnanti per loro non c’è un cachet, d’altronde sono alle prime armi e ancora non godono di grande notorietà. Al contempo viene garantito loro uno stipendio mensile che in linea di massima utilizzano per coprire le spese. In aggiunta però godono di vitto e alloggio gratuito all’interno delle ormai celebri casette situate proprio nell’area di Cinecittà dove sorgono gli studi televisivi. In attesa del successo che per alcuni è solo questione di tempo il quadro generale non è di certo così malvagio.