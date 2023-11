Decreto bollette, diventa legge: è via libera per queste misure

Lo scorso 15 novembre è stato approvato il decreto bollette che diventa legge. Ecco quali sono gli interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio previsti.

Lo scorso 15 novembre, la squadra di Governo ha ottenuto l’approvazione del decreto legge Bollette. Sono stati 193 i voti a favore e 130 i contrari, tanto è bastato a Montecitorio per dare il via libera a diversi interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Proprio come si legge sul portale web della Camera dei deputati: “Nella seduta di mercoledì 15 novembre è stato approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

Sono diverse le misure che hanno lo scopo di aiutare le famiglie, dai sostegni contro il caro carburanti al caro bollette fino al caro vita in generale. Ecco tutte le novità in arrivo.

Il Decreto Bollette è legge: ecco tutte le misure in arrivo

Da martedì 15 novembre, il Decreto Bollette è diventato legge. E’, dunque, via libera per una serie di provvedimenti che hanno l’intento di sostenere economicamente gli italiani contro il caro benzina, il caro bollette e il caro vita in generale. Prima fra tutte, la conferma del bonus benzina per le famiglie con redditi medio bassi. Il provvedimento prevede l’erogazione di un nuovo contributo per tutte le famiglie a cui, lo scorso luglio, è stata rilasciata la Carta spesa “Dedicata a te”. L’importo, oltre che per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, potrà essere utilizzato per fare rifornimento di carburante o per sostenere le spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Ma il decreto prevede anche la proroga del bonus sociale bollette per i nuclei familiari con un indicatore ISEE inferiore a 15 mila euro, oppure, 30 mila euro per le famiglie con 4 figli o con componenti in condizioni di salute gravi. Inoltre, è via libera alla proroga di altri aiuti economici in bolletta. In particolare, la misura prevede un nuovo azzeramento degli oneri di sistema sulle utenze e l’iva super agevolata al 5 per cento.

Il Decreto bollette 2023 introduce, infine, un contributo extra per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per il bonus sociale. Ovviamente, in questo caso, la misura interesserà chi è già titolare del bonus sociale elettrico e va a sostituire l’atteso bonus riscaldamento, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal primo ottobre scorso.