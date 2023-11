Concorso pubblico Ministero della Difesa, posizioni aperte: come partecipare e i requisiti richiesti

Offerte di lavoro a cui accedere tramite Concorso Pubblico Agenzia Industrie Difesa ecco quali i requisiti e le modalità di partecipazione

Diplomati o laureati, sono questi i titoli richiesti per le nuove figure professionali ricercate dall’ente AID sotto il controllo del Ministero della Difesa. Le posizioni lavorative aperte sono molte e tutte importanti, per tale ragione è stato indetto un concorso per effettuare la selezione di nuovo personale qualificato.

Il bando di concorso pubblico è di grande interesse in quanto si tratta di impieghi seri e duraturi. Il numero di professionisti ricercati per il momento sono novanta e verranno inseriti nell’organico dell’Agenzia Industrie Difesa con assunzione a tempo indeterminato. Ma di cosa si occupa AID e quali sono i requisiti necessari per partecipare al concorso? Ecco tutto quello che devi sapere per candidarti per l’offerta di lavoro.

Bando di Concorso pubblico AID, come inviare la domanda di partecipazione

Prima di tutto è bene chiarire quale sia l’occupazione principale dell’Agenzia Industrie Difesa per comprendere se sia il posto giusto in cui richiedere lavoro. La sua nascita risale al 1999, l’ente pubblico ha 24 anni di vita in cui il suo compito è stato quello di provvedere e coordinare le industrie della Difesa. Le aumentate necessità di ampliare l’organico aziendale, ha reso necessario emettere un Concorso Pubblico per nuove assunzioni.

Si parla di 90 posti vacanti tra cui 74 sono ruoli di assistenza, ovvero servono figure professionali per ricoprire il ruolo di assistenti in Area funzionale II. Tali posizioni lavorative sono destinate a diplomati che avranno diritto a una retribuzione di fascia F2 con un compenso mensile pari a 1594,35 euro. Mentre serve la laurea triennale o magistrale per 16 figure professionali con compiti da Funzionario, Area Funzionale III, con compenso mensile di 1870,65 ovvero retribuzione di fascia F1.

Quali sono i requisiti per poter partecipare al Concorso pubblica Agenzia Industrie Difesa? Oltre al titolo di studio già descritto in precedenza, è necessario avere la cittadinanza italiana o di uno Stato europeo. Inoltre si dovrà presentare il Certificato di idoneità fisica per svolgere le funzioni lavorative assegnate e non avere condanne penali.

Come e quando si deve presentare la domanda? Per partecipare alla selezione è fondamentale inviare la domanda entro le 23.59 del 30 novembre 2023, oltre tale data e ora non sarà ritenuta valida alcuna richiesta.

La domanda si deve inviare esclusivamente per via telematica ed è possibile farlo tramite il portale InPA compilando l’apposito form. Per accedere alla piattaforma è necessario avere uno dei seguenti documenti di verifica identità: CIE, SPID, CNS, eIDAS. Nel modulo di richiesta si deve segnalare il ruolo di interesse e inserire tutti i dati richiesti. In seguito verrà indicato il giorno per la preselezione tramite Test, ma solo in caso di scelta del candidato. Per maggiori informazioni visitare il portale InPA.