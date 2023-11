Conosci le tariffe più convenienti nel mercato libero di energia e gas? Eccole qui

Mercato libero, basta adagiarsi sulle abitudini: è importante guardarsi attorno per confrontare prezzi e scegliere cosa è meglio per noi.

Per giostrarsi nel mondo del mercato libero è utile avere una mappa che ci aiuti a navigare nel sempre più vasto panorama di offerte, per selezionare quella più adatta alle nostre effettive esigenze.

Questa capacità di orientamento e adattabilità diventa fondamentale quando ci approcciamo al mondo delle forniture di energia e gas. Monitorare costantemente le offerte è cruciale, poiché i prezzi all’ingrosso dell’energia e del gas sono soggetti a notevoli variazioni.

Altrettanto importante è comprendere appieno i propri consumi in termini di quantità totale (kW/h di elettricità e metri cubi di gas) e la loro distribuzione nel corso della giornata e della settimana.

Le offerte sul mercato libero possono essere suddivise in due categorie principali: forniture a prezzo bloccato e a prezzo indicizzato. Le prime offrono un prezzo fisso per la componente energia (e gas) per un periodo solitamente compreso tra uno e due anni. Le seconde seguono l’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica (PUN) e del gas (PSV). Per semplificare, è simile alla scelta tra un mutuo a tasso fisso o variabile per l’acquisto di una casa; vediamo come funzionano.

Prezzo bloccato o indicizzato? Valutiamo le differenze

Il prezzo bloccato garantisce una certa stabilità della tariffa, ma ciò non implica necessariamente un risparmio. I prezzi indicizzati, al contrario, partono da livelli più bassi. La scelta dipende quindi dal momento in cui si prende la decisione. In periodi di prezzi relativamente alti, l’opzione indicizzata potrebbe essere preferibile, mentre in periodi di prezzi bassi, la tariffa bloccata potrebbe essere più conveniente. È cruciale leggere attentamente le condizioni contrattuali del fornitore, specialmente alla scadenza del contratto. Gli operatori sono tenuti a informare il cliente prima della scadenza riguardo alle offerte e ai prezzi in caso di rinnovo.

Un’altra opzione nel mercato libero è la possibilità di scegliere il tipo di fornitura: energia elettrica, gas o dual, cioè affidarsi a un unico gestore con l’unicità di una bolletta per entrambi i servizi. Gli operatori offrono varie tipologie di offerte in base al profilo di consumo di ciascun cliente. Si può optare per una tariffa a fasce orarie o monoraria. Di solito, le tariffe notturne vantano costi ridotti, ma recentemente sono emerse forniture con prezzi variabili in base ai giorni, offrendo sconti significativi nei fine settimana e nei giorni festivi, spesso indirizzate alle seconde abitazioni.

Non è solo una questione di prezzo

Anche il livello dei consumi è un elemento chiave. Una famiglia media consuma in media 2.700 kW/h di elettricità e 1.500 metri cubi di gas all’anno. Conoscere i propri consumi è essenziale, poiché i prezzi dell’energia elettrica per kW/h e del gas per metro cubo aumentano proporzionalmente al crescere dei consumi. Possedere queste informazioni consente di effettuare scelte consapevoli. Oggi i consumatori possono usufruire di numerosi portali che confrontano le diverse offerte. Anche sul sito dell’Autorità di regolazione (Arera), inserendo i propri dati e le preferenze, è possibile ottenere una graduatoria delle offerte tra tutti i fornitori del mercato residenziale.

L’aumento della concorrenza tra gli operatori non riguarda solo i prezzi, ma anche altre condizioni. Promozioni con benefici extra alla bolletta, come buoni acquisto, voucher, concorsi a premi e bonus fedeltà, sono sempre più comuni. Alcune offerte includono anche la fornitura di energia elettrica, gas e fibra per la connessione internet. In sintesi, il mercato libero offre una vasta gamma di opzioni che consentono a ogni consumatore di scegliere la tariffa più conveniente, con la flessibilità di cambiare fornitore in qualsiasi momento, a patto di abbandonare atteggiamenti di pigrizia. L’efficienza del mercato libero si realizza solo quando i consumatori esercitano pienamente la loro libertà di scelta.