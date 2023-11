Monete, le 50 lire che fanno impazzire i collezionisti: come riconoscerle e incassare un mucchio di soldi

Tra le monete delle vecchie Lire si nascondono dei veri e propri tesori. Ad esempio, alcune monete da 50 lire sono ricercatissime dai collezionisti e valgono una fortuna.

La 50 lire è una moneta che ha segnato la storia del nostro Paese, fino alla definitiva uscita del vecchio conio, sostituito a partire dal 2002 dall’Euro.

E’ stata una delle monete più diffuse in Italia, per cui, esistono diverse versioni della moneta da 50 lire. Alcune, però, sono più di altre, ricercate e particolarmente ambite dai collezionisti e gli appassionati di numismatica.

Vediamo allora di capire come riconoscere le monete da 50 lire che fanno impazzire il mondo della numismatica.

Le 50 lire che fanno impazzire i collezionisti

La 50 lire è stata coniata per la prima volta nel 1954, anche se le primissime prove risalgono al 1950. Riconoscerla è molto semplice perché, la moneta presenta al dritto un profilo di donna con una corona di foglie di quercia, mentre, al rovescio è raffigurato il corpo scultoreo del Dio Vulcano, da qui il nome 50 lire Vulcano. Ebbene, le monete di prova realizzate in Acmonital, tra il 1950 e il 1953, sono esemplari estremamente rari. Essendo così difficili da reperire in giro, possono essere pagate cifre davvero pazzesche dagli appassionati di numismatica.

Avere in casa una 50 lire Vulcano del 1950 può far intascare fino a 3 mila euro. Il bottino sale a quasi 12 mila euro, se si tratta di una 50 lire Vulcano di Prova coniata nel 1953. Anche le monete da 50 lire di prova del 1954, possono raggiungere cifre piuttosto interessanti. Infatti, in questo caso, il valore può raggiungere i 6 mila euro. Poi c’è la 50 lire incudine progetto raro del 1954. Su questo esemplare non è più raffigurato il Dio Vulcano, ma c’è un incudine e un martello. Un particolare che rende questa moneta un vero e proprio tesoro. Basti pensare che nel 2000 un esemplare è stato battuto all’asta per 48 milioni di lire, pari a 25 mila euro di oggi!

E’ importante tenere presente che il valore delle monete è fortemente influenzato non solo dalla rarità, ma anche dallo stato di conservazione. Avere una moneta in stato Fior di Conio, quindi al grado più elevato della loro conservazione che non presenta alcun segno di circolazione e conserva la sua lucentezza originale, significa avere tra le mani un vero e proprio gioiellino!