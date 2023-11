Cibi del supermercato, non acquistare questi: ne va della tua salute

Se sei una persona attenta alla tua salute e a quella dei tuoi cari devi sapere quali alimenti non comprare al supermercato e perché

Gli alimenti che si acquistano al supermercato non sono sempre ottimali per la salute, ma sono sicuramente molto invitanti per diversi motivi. I cibi commercializzati sono fatti per essere venduti, quindi si applicano tutte le strategie di marketing adatte ad attirare l’attenzione dei consumatori.

Confezioni colorate, disegni invitanti, pubblicità assillante ed emotiva ma anche la posizione nello scaffale del supermercato. Tutto gioca un ruolo fondamentale nella strategia di vendita. Ma questi prodotti fanno davvero bene? No, spesso non è così per il contenuto di zuccheri e altri elementi che non giovano alla salute. Ecco quali cibi evitare.

Cibi del supermercato da evitare, attenzione a questi alimenti

La spesa al supermercato deve essere fatta con molta attenzione a ciò che si compra. Questo è perché è probabile che si caschi nei tranelli di marketing psicologico acquistando prodotti non necessari e spesso deleteri per la salute. Ma quali sono e perché fanno male se utilizzati sempre e in quantità? I motivi sono vari e dipendono dagli ingredienti che contengono, è importante imparare a leggere le etichette per poter valutare con attenzione ciò che si sta acquistando. È necessario restare attenti e vigili senza farsi condizionare da spot pubblicitari, moda e colori o disegni che risultano molto attrattivi sulle persone.

I prodotti che sarebbero da evitare ma che i produttori vogliono vendere, sono posizionati in punti strategici del supermercato. Viene applicata la psicologia di marketing per trovare il posto giusto e vendere di più. Solitamente questi prodotti si trovano nello scaffale ad altezza degli occhi dove possono essere visti subito oppure alla cassa e nei dintorni. Molti acquisti di prodotti non salutari vengono effettuati nell’attesa in coda alla cassa, per tale ragione vengono posti in bella vista.

Bisogna specificare che gli alimenti che è meglio non comprare al supermercato vengono indicati come tali sia perché poco salutari e privi di sostanze nutrizionali ma anche per il dispendio economico. Inoltre possono favorire l’aumento di peso e l’insorgenza di alcune patologie, spesso contengono nitrati e nitriti oltre a un eccesso di zuccheri.

Ecco quali sono:

salumi e insaccati;

carni lavorate;

albicocche secche;

noce moscata;

arachidi;

succhi di frutta;

bibite con zuccheri aggiunti e conservanti;

ketchup, maionese e salse varie;

dadi per brodo e insaporitori;

patatine e snack confezionati;

formaggio filante;

yogurt alla frutta;

dolciumi e merendine di vario genere;

cereali per la colazione contenenti zucchero;

barrette di cioccolata e simili.

Si tratta di prodotti ricchi di zuccheri e grassi che non giovano alla salute e contengono spesso sostanze nocive per l’organismo soprattutto se consumate quotidianamente e in grandi quantità.