Lavori gravosi, quali sono ammessi per la pensione agevolata? Elenco delle attività usuranti

Ci sono alcune categorie di lavoratori e occupazioni che consentono di ottenere i vantaggi della pensione agevolata ecco quali

Le mansioni gravose rappresentano quei lavori che richiedono uno sforzo fisico e mentale tale da richiedere una anticipazione della pensione. Non tutti i lavori consentono di ottenere questo vantaggio, i fattori che influenzano questa valutazione sono diversi e tutti da tenere in considerazione.

Tra le categorie di lavori usuranti ci sono diverse tipologie di attività lavorativa di cui puoi trovare un elenco dettagliato in questo articolo. Se trovi anche la tua mansione lavorativa puoi richiedere l’Ape sociale verificando di essere anche in possesso dei requisiti necessari ad ottenerla.

Lavori usurati, quali sono e come ottenere l’Ape Sociale

Il lavoro non è uguale per tutti, esistono alcuni impieghi che vengono definiti usuranti. Questo significa che il lavoratore svolge mansioni logoranti e particolarmente pesanti in modo continuativo. La legislazione italiana ha quindi pensato di dare una maggiore tutela ad alcune tipologie di lavoratori, ma quali sono?

Ecco un elenco completo e aggiornato dei lavori usuranti:

operai che lavorano presso industrie estrattive, nel settore edile e nel campo della ristrutturazione;

operatori di macchine perforanti e gru;

addetti alla lavorazione di pellicce e pelli;

ferrovieri e controllori su treno;

autisti di camion e mezzi pesanti;

operatori sanitari in infermieristica e ostetriche presso strutture ospedaliere con turni (questi non devono essere per forza serali o nel weekend, la legge vigente dice turni in generale);

assistenti per persone non autosufficienti;

insegnanti ed educatori di asili nido o scuole per l’infanzia;

operatori addetti a spostamento merci, facchini;

addetti alle pulizie;

operatori ecologici;

lavoratori nel settore agricoltura, pesca e zootecnica;

pescatori d’alto mare o pesca costiera;

operai nel settore siderurgico e del vetro;

marittimi e personale imbarcato per trasporti marittimi.

I lavoratori che appartengono a queste categorie di lavori usuranti, hanno diritto all’Ape sociale se possiedono 35 anni di contributi versati e un limite di età da verificare presso il Patronato. Inoltre ci potrebbero essere dei cambiamenti nella lista delle mansioni gravose a causa delle modifiche inserite nella nuova Legge di bilancio. Una consultazione personalizzata presso il CAF di competenza o il commercialista può offrire un quadro completo della situazione lavorativa individuale.

Tale analisi è necessaria per comprendere se si ha diritto o meno a richiedere l’Ape sociale, pensione anticipata, per lo svolgimento di lavoro usurante. Un diritto che molti lavoratori dipendenti e autonomi possono avere uscendo dal mondo del lavoro prima del tempo con un trattamento previdenziale adeguato.